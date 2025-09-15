Valero insta a Moreno a que "tome nota" y cumpla con la Ley de Vivienda para regular el precio del alquiler en Andalucía - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "tome nota" y cumpla con la Ley de Vivienda para regular el precio del alquiler en la comunidad autónoma". Así, en rueda de prensa ha destacado que "mientras la mayoría social, familias trabajadores y jóvenes ven frustrados sus proyectos de emancipación y se ven asfixiados, grandes empresas están actuando de manera pirata en el mercado inmobiliario y vulnerando el derecho de acceso a una vivienda".

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha celebrado que "el Gobierno de coalición intervenga cuando vemos que la Junta de Andalucía está de brazos cruzados. Y es que la Junta de Andalucía no ha intervenido ante un problema que se está dando en Andalucía y que se está extendiendo como una mancha de aceite, como una plaga, que son los pisos turísticos que los ayuntamientos del Partido Popular, con el señor Moreno Bonilla a la cabeza, han dejado que crezcan sin control".

"Así que celebramos que el Gobierno de coalición intervenga ante este absoluto desvarío, este disparate que está dejando a las familias trabajadoras desprotegidas ante unos piratas que actúan en el mercado inmobiliario", ha señalado Valero.

Ante la petición del Gobierno de España de la retirada de las plataformas de alquiler de 8.000 viviendas turísticas ilegales en Málaga, Valero ha apuntado que "no es casualidad que el Gobierno de coalición haya puesto el foco en Málaga porque, precisamente en Málaga, el precio de la vivienda está un 42% por encima del precio en el conjunto del Estado y ya se han alcanzado los 3.500 euros por metro cuadrado".

"Así que pedimos a Moreno Bonilla que tome nota y que intervenga, como el Gobierno de coalición empieza a hacer en Andalucía ante su inacción, y que cumpla la Ley de Vivienda para regular el precio del alquiler en Andalucía", ha concluido a este respecto.