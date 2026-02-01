Valero llama a la sociedad civil a movilizarse en contra del "genocidio" en Palestina, que PP y Vox "blanquean"

Ernesto Alba y Toni Valero - IZQUIERDA UNIDA

MÁLAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha hecho este domingo un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice en contra del "genocidio" en Palestina por parte de Israel.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en la manifestación contra el "genocidio en Palestina", en Málaga, ha señalado que hay "claramente un crimen de lesa humanidad contra el pueblo palestino, y no estamos hablando de un conflicto, sino de una ocupación ilegal y un genocidio".

"Un genocidio que viene legitimado por un plan de paz de Donald Trump, que no es más que un plan imperialista para repartirse Palestina entre las potencias que, participando de este plan, vulneran el derecho internacional y, lamentablemente, encuentra sus aliados en nuestro país".

Para Valero, el PP y Vox, "cuando no miran para otro lado, blanquean directamente este genocidio y, por supuesto, están al servicio del gobierno de Netanyahu y de las empresas israelíes".

Ha recalcado que la "sociedad civil se tiene que movilizar y decir basta; cada persona y cada conciencia tiene que alzar la voz por Palestina, exigiendo a la Unión Europea la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y dejando claro que Palestina no está sola".