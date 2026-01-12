Valero pide al Gobierno declaración urgente de "zona catastrófica" para municipios de Málaga "devastados por borrasca"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una imagen de archivo - IU

MÁLAGA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para pedir una respuesta "rápida, contundente y a la altura de la emergencia" tras "los graves destrozos provocados por la borrasca Francis en numerosos municipios de la provincia de Málaga durante el primer fin de semana del año".

La iniciativa parlamentaria reclama que el Ejecutivo declare como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" --conocida como zona catastrófica-- a las localidades más perjudicadas, "con el fin de activar ayudas extraordinarias y mecanismos de apoyo estatal".

Valero, en un comunicado, ha recordado que "la borrasca Francis dejó un impacto especialmente severo" en las comarcas de la Costa del Sol y del Guadalhorce, donde se decretó el aviso rojo durante la jornada del domingo.

No obstante, ha precisado, "fue en la Sierra de las Nieves donde se registraron los episodios más críticos: municipios como Tolox, Coín o Monda superaron los 250 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, con precipitaciones torrenciales concentradas en la noche del domingo que provocaron inundaciones, cortes de caminos, daños en infraestructuras y situaciones de riesgo para la población".

Ha incidido en que uno de los "casos más graves se produjo en Monda, donde doce familias tuvieron que ser desalojadas ante el peligro de derrumbe del edificio en el que residen". Al respecto, ha señalado que "el Ayuntamiento procedió a su realojo y ha trasladado a la Delegación del Gobierno un informe detallado que recoge los daños ocasionados por el temporal, entre los que destacan los destrozos en viales, caminos públicos y zonas rurales del término municipal".

"La magnitud de los desperfectos supera con creces la capacidad de actuación de los consistorios, que llevan días reclamando apoyo institucional", ha agregado.

Asimismo, Valero ha subrayado que los municipios afectados "no pueden afrontar en solitario las actuaciones necesarias para restablecer la normalidad".

"Los ayuntamientos están desbordados y necesitan que el Gobierno active cuanto antes los mecanismos de emergencia para que las familias, los agricultores, los pequeños negocios y las infraestructuras básicas puedan recuperarse", ha señalado el diputado en su iniciativa.

Por ello, el coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso, pregunta al Gobierno "si tiene previsto declarar como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios malagueños golpeados por la borrasca Francis, y si contempla articular medidas y ayudas específicas para atender los daños y garantizar la recuperación de las localidades afectadas".

Por último, Valero ha insistido en que "la declaración de zona catastrófica no es solo una cuestión administrativa, sino una herramienta imprescindible para que los municipios puedan acceder a recursos extraordinarios que permitan reparar caminos, restablecer servicios esenciales y atender a las familias damnificadas".

Además, ha recordado que la provincia de Málaga "viene sufriendo episodios meteorológicos extremos cada vez más frecuentes", lo que exige "una planificación preventiva y una respuesta institucional coordinada".