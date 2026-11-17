Fiesta del Pan de Valle de Abdalajís - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) - El municipio malagueño de Valle de Abdalajís celebra este fin de semana, 21 y 22 de noviembre, su Fiesta del Pan Duro con el impulso de la Diputación de Málaga a través de su marca promocional Sabor a Málaga.

En esta edición participarán seis establecimientos de la localidad que ofrecerán platos originales elaborados con un ingrediente tan humilde como característico de la localidad: el pan del día anterior.

El programa de actividades incluye una ruta gastronómica, talleres infantiles de elaboración de pan, catas y demostraciones de cocina en directo, así como un mercado de productos locales, rutas senderistas y actuaciones de baile y música.

Los establecimientos que participarán en la Ruta Gastronómica del Pan Duro 2026 serán: Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Venta Los Atanores, Pizzería-Restaurante Dani, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco. Cada establecimiento ofrecerá una tapa especial elaborada para la ocasión, acompañada de una bebida (agua, refresco o caña), por 3,50 euros, en horario de 13,00 a 17,00 el sábado y de 19,30 a 23,00 horas el domingo.

El público podrá votar por su tapa favorita y participar en el sorteo de cuatro lotes de productos Sabor a Málaga. Además, se regalarán 350 bolsas de tela conmemorativas de esta edición entre los participantes que completen cinco sellos de los seis establecimientos participantes.

Una de las novedades de esta edición será 'Lo que el Valle sabe: cocina de aprovechamiento con pan duro', una actividad protagonizada por mujeres mayores del municipio, integrantes del proyecto Metamorfosis Plateada de la Asociación HolaS, que compartirán con el público sus conocimientos culinarios mediante la presentación de una receta tradicional elaborada con pan duro, explicando su preparación y ofreciendo una degustación.

La música y las tradiciones populares estarán presentes durante todo el fin de semana, con actuaciones de grupos de baile, la Panda de Verdiales San Lorenzo del Valle de Abdalajís, una sesión a cargo de un DJ y la actuación de la Peña Flamenca del Valle de Abdalajís.