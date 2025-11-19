Valle de Abdalajís recibe el fin de semana más de 2.000 visitantes en su Fiesta del Pan Duro con apoyo de Sabor a Málaga

Valle de Abdalajís celebra el fin de semana su Fiesta del Pan Duro con el apoyo de Sabor a Málaga de la Diputación. - MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sabor a Málaga, la marca con la que la Diputación malagueña pone en valor los productos agroalimentarios y la gastronomía de la provincia, promueve por segundo año consecutivo la Fiesta del Pan Duro del municipio de Valle de Abdalajís, un evento popular que se celebrará este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, y que espera reunir a más de 2.000 personas.

El programa de actividades incluye una ruta gastronómica, un concurso popular de platos elaborados a base de pan duro, talleres infantiles de elaboración de pan, catas y demostraciones de cocina en directo, así como un mercado de productos locales, rutas senderistas y actuaciones de baile y música.

Esta festividad, apoyada también por el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís y la Asociación Carta Malacitana, pone en valor la cocina de aprovechamiento, contribuye a la preservación del recetario popular e invita a "aprovechar hasta la última miga", como reza el lema de esta edición.

Según han informado desde la Diputación en una nota, la actividad principal será la Ruta Gastronómica del Pan Duro, en la que siete bares y restaurantes del municipio elaborarán platos basados en la cocina de aprovechamiento, demostrando la versatilidad del pan duro en recetas tradicionales y creativas.

Las tapas podrán degustarse junto con una bebida el sábado y el domingo, en horario de 13.00 a 17.00 y de 19.30 a 23.00 horas, a un precio de 3,50 euros.

Los establecimientos participantes son Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Bar El Pino, Venta Los Atanores, Dani Pizzas, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco, con propuestas como mazamorra, tosta tierra y sol, migas mar y monte o albóndigas en salsa de champiñones, entre otras.

El público podrá votar por su tapa favorita y participar en el sorteo de cuatro lotes de productos Sabor a Málaga. Además, se regalarán 500 bolsas de tela conmemorativas de esta edición entre quienes completen la ruta de los bares y restaurantes participantes.

El evento se completa con un mercado de productos locales y artesanía en la calle Real, que permanecerá abierto ambos días de 11.00 a 17.00 horas.

Además, los asistentes podrán participar en catas de panes, quesos, aceites y vinos. También habrá visitas guiadas por el municipio, una ruta senderista y demostraciones de cocina en vivo con degustación gratuitas de migas.

Esta 'Fiesta del Pan Duro' pone un acento especial en el público infantil con talleres de elaboración de pan y una ludoteca gratuita en la Plaza del Reondón abierta ambos días en horario de mañana y tarde.

El sábado se celebrará el Concurso Gastronómico Popular de platos elaborados con pan duro, con degustaciones abiertas al público, y el domingo se cerrará la fiesta con el recuento de votos y el sorteo de premios.

No faltará la animación musical con la presencia de la Panda de Verdiales de Valle de Abdalajís, el grupo de baile local y un concierto nocturno el sábado que llenará de ritmo y ambiente festivo las calles del municipio.