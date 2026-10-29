Una vecina de Cuevas de San Marcos (Málaga), entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

CUEVAS DE SAN MARCOS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Una vecina del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según ha confirmado el Ayuntamiento de la citada localidad.

Así, en un comunicado, el Consistorio ha indicado que el municipio despide a María de los Ángeles M., propietaria de un hostal, "con enorme tristeza". El alcalde de Cuevas del municipio, José María Molina Ruz, ha trasladado su pésame, cariño y apoyo a la familia, amistades y seres queridos.

El regidor ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que Ángeles M, "llevaba unos cinco o seis años" viviendo en Cuevas de San Marcos y que era madrileña. Asimismo, ha confirmado que, tras el accidente fue ingresada en el hospital, donde ha fallecido.

"Su pérdida nos deja profundamente consternados y supone un duro golpe para toda nuestra comunidad", ha declarado Molina, al tiempo que también ha recordado que la vecina "formaba parte de la vida de nuestro municipio y su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir momentos con ella".

El regidor ha valorado que "se había adaptado muy bien al pueblo porque tenía un hotelito rural en el mismo pueblo; muy querida, emprendedora y sociable".

Por último, el alcalde en el mensaje en redes sociales ha subrayado que "todo Cuevas de San Marcos se une hoy al dolor de su familia. Descanse en paz", ha concluido.