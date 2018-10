Vecinos critican licitación del metro de Málaga al Civil: "Nos parece un acto antidemocrático"

Publicado 24/10/2018 16:19:40 CET

Lamentan que "las prisas" de la Junta no las tenga para finalizar las obras del suburbano, que están "empantanadas"

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'No al tranvía al hospital Civil, sí al metro hasta el PTA y Campanillas' ha afirmado que "nos parece un acto antidemocrático y de falta de respeto a los ciudadanos" la licitación de la obra del tramo de metro Guadalmedina-Hospital Civil por 41,42 millones de euros por parte de la Junta "sin antes mantener la reunión prevista con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre".

En un comunicado, la Plataforma ha incidido en que con esta licitación "está despreciando la opinión de los vecinos a pesar de su compromiso de no realizar este proyecto si no existía consenso vecinal". "Este visto bueno de los vecinos no existe y está argumentado con las 20.000 firmas recogidas en contra del tranvía al Hospital Civil", han sostenido.

Por otro lado, han dicho sorprenderse por "las prisas" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por licitar las obras con unas elecciones convocadas, ya que, de esta forma, la ejecución de las obras, recaerá en el gobierno que salga elegido el próximo día 2 de diciembre.

"Es una pena que estas prisas no las hubiera tenido para finalizar las obras del metro, las cuales, están empantanadas desde hace años y nos lleva costando más de cuatrocientos millones de euros, así como la perdida de numerosos comercios", han lamentado.

De igual modo, han añadido que "nos hubiese gustado que esas prisas las hubiera utilizado en anular el proyecto del tranvía al Hospital Civil y que el presupuesto reservado para este tramo se hubiera utilizado para llevar el metro al PTA y Campanillas donde sí existe un grave problema de movilidad, así como una gran demanda ciudadana".