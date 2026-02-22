Vélez-Málaga impulsa una nueva edición del certamen de tronillos para promocionar las tradiciones cofrades

Cartel del Certamen de Tronillos de Vélez-Málaga. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) impulsa un año más el Certamen de Tronillos, una iniciativa que se consolida como una de las más entrañables dentro de la programación previa a la Semana Santa de la ciudad axárquica. Se trata además de una celebración que recientemente ha sido distinguida con la Q de Calidad Turística, convirtiéndose en la primera Semana Santa de España en obtener este reconocimiento oficial.

En este marco, el tradicional desfile infantil volverá a llenar de ilusión las calles del municipio con niños y niñas portando tronillos, horquilleros, mantillas y otros elementos representativos de la riqueza cultural y cofrade veleña.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 25 de marzo, un requisito indispensable para participar en esta cita que año tras año registra más participación. En esta edición, la instantánea que adorna el cartel del certamen pertenece al fotógrafo Miguel Ángel Castillo.

La concejala de Tradiciones Populares, Lourdes Piña, ha destacado que "el Certamen de Tronillos es una de las actividades más esperadas, porque permite que los más pequeños vivan la Semana Santa desde dentro y sientan el espíritu cofrade desde edades tempranas". Asimismo, ha subrayado que "es una manera muy especial de transmitir nuestras tradiciones, reforzar el sentimiento de pertenencia y educar en valores como el respeto y la convivencia".

En relación con la colaboración empresarial, Piña ha agradecido a Eroski de Vélez-Málaga su implicación un año más en esta iniciativa, aportando la merienda para todos los participantes, y ha señalado que "gracias al compromiso del tejido empresarial local podemos seguir impulsando actividades que mantienen vivas nuestras tradiciones y refuerzan la ilusión de los niños y niñas que cada año esperan este desfile con entusiasmo".