Vélez-Málaga inicia el curso con 6.718 alumnos y dos millones invertidos para mejorar los colegios desde 2023

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, junto a la concejala de Educación, Lourdes Piña, y la directora del centro, Silvia Ranea, en el inicio del curso escolar en el CEIP San Faustino de Benajarafe. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha visitado este jueves el CEIP San Faustino de Benajarafe junto a la concejala de Educación, Lourdes Piña, otros miembros de la Corporación municipal y la directora del centro, Silvia Ranea, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026/2027, que arranca con un total de 6.718 alumnos matriculados en los centros educativos del municipio y una inversión municipal que "ya supera los dos millones de euros desde 2023 para la mejora de los centros de todos los núcleos".

De ellos, 3.921 estudiarán en centros de Vélez-Málaga, 1.532 en Torre del Mar y 1.265 en el resto de núcleos. La cifra supone un descenso respecto al curso pasado, cuando se rozaron los 7.000 alumnos matriculados, concentrado principalmente en Vélez-Málaga y Torre del Mar, mientras que en el resto de núcleos los datos se mantienen en niveles similares. Entre ellos figuran los 263 alumnos del CEIP San Faustino de Benajarafe, que han regresado este jueves a las aulas tras las vacaciones, según ha indicado el Consistorio en una nota.

En este contexto, el alcalde ha trasladado a alumnos, familias y docentes sus deseos de "un buen inicio de curso". "Es una jornada importante para nuestra comunidad educativa y para todos los que forman parte de ella", ha declarado. "Este inicio de curso es también una buena oportunidad para poner en valor el trabajo que se está haciendo en los centros. Hemos querido escuchar las necesidades de cada colegio y actuar sobre ellas, con una inversión que ya supera los dos millones de euros desde 2023 y que está llegando a todos los núcleos del municipio", ha añadido el regidor.

Por su parte, la directora del centro ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y ha destacado el trabajo realizado este año, destacando que "han sido muchas las demandas que hemos hecho y se ha hecho mucho". Además, Ranea ha puesto en valor el compromiso de todo el personal del colegio, que cada curso "se esfuerza y deja el corazón" para que el centro esté en las mejores condiciones y el alumnado se sienta como en casa".

MÁS DE DOS MILLONES DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

Este trabajo forma parte del proceso de impulso y transformación de la red educativa municipal que el Gobierno local desarrolla desde 2023. Durante este periodo, el Ayuntamiento ha destinado más de dos millones de euros a la mejora de los 19 centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial repartidos por el municipio, además de las dos escuelas infantiles municipales, La Fortaleza y Virgen del Carmen.

Las actuaciones, según ha explicado el Consistorio, se han desarrollado "de forma progresiva, adaptándose a las características y necesidades de cada centro y atendiendo las principales demandas de las comunidades educativas". Los trabajos han permitido mejorar patios, pistas deportivas, vallados, cubiertas, aseos, accesos, edificios y otros espacios de uso educativo, además de acometer actuaciones de seguridad, accesibilidad, pintura y conservación. A esta inversión se suma la instalación de más de 100 equipos de climatización en los centros educativos municipales, con el objetivo de mejorar el confort de las aulas y otros espacios.

El objetivo es seguir mejorando una red educativa que se extiende por todos los núcleos del municipio, con actuaciones dirigidas a la conservación y adecuación de las instalaciones y a reforzar la seguridad, la accesibilidad y los espacios destinados al alumnado.

En el caso del CEIP San Faustino de Benajarafe, esta actuación se ha concretado en la renovación de los aseos, la mejora de 100 metros cuadrados de pavimento en las aulas de infantil, el acondicionamiento del vallado del recinto y la instalación de nuevos equipos de climatización.

Respecto a las actuaciones, el alcalde ha destacado que "hemos escuchado las demandas de cada colegio y hemos resuelto las necesidades principales". En este sentido, ha señalado que "aún quedan muchas más por hacer", para las que "ya hay trazada una hoja de ruta a continuar".

Asimismo, Lupiáñez ha puesto en valor que los alumnos, profesores y trabajadores de los centros "han podido apreciar y disfrutar de esas mejoras realizadas desde 2023, con dos millones destinados al futuro de los niños, al futuro de Vélez-Málaga".

Las actuaciones se han ido desarrollando "progresivamente", en su mayoría durante periodos no lectivos para no interferir en la actividad educativa. De este modo, el nuevo curso ha comenzado con los trabajos previstos finalizados, según ha confirmado el alcalde.