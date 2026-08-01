Vibras regresa al Marenostrum Fuengirola de la mano de Nicky Jam, María Becerra y Kapo

Cartel del festival Vibras España 2026 - MARENOSTRUM FUENGIROLA

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vibras España regresa al Marenostrum Fuengirola (Málaga) este domingo 2 de agosto con un cartel centrado en tres grandes figuras de la música urbana actual como Nicky Jam, María Becerra y Kapo.

Esta nueva edición del festival regresa con una propuesta renovada que combina música, playa y la experiencia de un evento que esta diseñado para durar un solo día y vivir el verano al máximo.

Tras el éxito de ediciones anteriores, Vibras vuelve a su ubicación original en el Marenostrum de Fuengirola con un espectáculo que abrirá sus puertas a las 18,00 horas del domingo.

Esta edición del festival cuenta con tres tipos de entradas. La entrada general de pie en la pista del Marenostrum tiene un precio de 66 euros, la de gradas 77 euros y las del frontstage 99 euros. Están disponibles a través de la página web de Marenostrum Fuengirola.

LOS ARTISTAS

El artista estadounidense Nicky Jam es uno de los nombres más destacados de esta edición. Sus más de 30 años de trayectoria le han situado como una de las voces más relevantes e influyentes del panorama urbano internacional. El artista regresa a Vibras tras su actuación junto al colombiano Manuel Turizo en la edición de 2023, donde agotaron todas las entradas.

La cantante argentina María Becerra se subirá también al escenario de Vibra como una de las voces más destacadas de la música latina en los últimos años y una de las más importantes dentro de la música argentina.

María Becerra aterriza en Fuengirola con un renovado show que traerá su tercer álbum 'Quimera' y que forma parte de su gira 'Quimera World Tour'. En su paso por Vibra los asistentes podrán disfrutar de sus grandes éxitos como 'Miénteme', 'Ojalá' o 'Así es la vida'.

Por último, la edición 2026 de Vibra España recibirá al artista colombiano Kapo, que asistirá por primera vez al festival. Creador de temas de gran éxito como 'Ohnana', 'ALOH ALOH' o 'UWAIE', el colombiano traerá a Fuengirola su trabajo en su último álbum 'Por si alguién nos escucha' y sus famosos temas en colaboración con grandes artistas como Ozuna, Danny Ocean o Manuel Turizo.