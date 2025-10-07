Los VIII Premios Málaga Viva reconocerán a instituciones, asociaciones, empresas y centros educativos

La Diputación de Málaga reconocerá con los VIII Premios Málaga Viva al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Asociación 4 Estaciones, la empresa hortofrutícola Familia Hevilla de Coín y el IES Rodríguez Delgado de Ronda - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Diputación de Málaga reconocerá con los VIII Premios Málaga Viva al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Asociación 4 Estaciones, la empresa hortofrutícola Familia Hevilla de Coín y el IES Rodríguez Delgado de Ronda. Los galardones se entregarán el 30 de octubre durante el X Encuentro Málaga Viva, la jornada divulgativa y de debate que tiene lugar anualmente en el marco del proyecto contra el cambio climático de la Diputación.

El encuentro celebra su décimo aniversario con el foco en los bulos y la desinformación en torno a la emergencia climática con invitados como el meteorólogo de laSexta Francisco Cacho o Maribel Ángel-Moreno, coordinadora del departamento climático de Maldita.es

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, que ha destacado que "en todos los ámbitos de la comunicación y la información hemos comprobado cómo los bulos distorsionan la actualidad, y el cambio climático ha sido uno de los principales blancos de las campañas de desinformación durante años".

Por eso, en esta décima edición del Encuentro Málaga Viva se contará con la experiencia de los expertos Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta; Maribel Ángel-Moreno, coordinadora de Maldito Clima, el departamento climático de Maldita.es; y las creadoras de contenido Carmen Huidobro y Belén Hinojar (Climabar) y Paula Vilaboy (Blondiemuser).

El acto dará comienzo a las 11.00 horas y será presentado por el periodista medioambiental José María Montero. La asistencia es gratuita previa inscripción hasta completar aforo en https://encuentromalagaviva.org/

Durante el encuentro se entregarán los VIII Premios Málaga Viva, que, según ha recordado Cristóbal Ortega, "tienen el objetivo de reconocer y fomentar las buenas prácticas contra el cambio climático en la provincia".

"A lo largo de estas ocho ediciones hemos recibido medio millar de candidaturas que reflejan el compromiso de la ciudadanía con el medio ambiente", ha destacado el vicepresidente.

Los premios cuentan con cuatro categorías: Clima, para instituciones y administraciones como ayuntamientos, mancomunidades o grupos de desarrollo; Árbol: para organizaciones sin ánimo de lucro; Aire: para empresas; y Tierra, para centros educativos y asociaciones de madres y padres.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga recibirá este año el premio en la modalidad Clima por su proyecto 'Educación y acción climática', campañas mensuales que, bajo el lema '12 meses para el Desarrollo Sostenible', incluyen charlas, talleres, concursos o acciones prácticas como 'Recreos residuos cero', 'Huertos escolares' o 'Playas sin colillas'.

La Asociación 4 Estaciones será distinguida con el Premio Árbol por la iniciativa 'Proyecto Álora, 4 estaciones: un compromiso activo por el clima desde la comunidad'. A través de este proyecto se organizan jornadas de recogida de basura en la naturaleza, de plantaciones de árboles y de formación de mediadores medioambientales, así como actividades comunitarias y de convivencia ambiental.

El premio en su modalidad Aire lo recibirá la empresa hortofrutícola ecológica Familia Hevilla de Coín, uno de los socios fundadores de la Asociación Guadalhorce Ecológico, creadora de los ECOmercados que recorren la costa malagueña con productos ecológicos de cercanía. En los últimos años, la empresa ha incorporado prácticas agroecológicas nuevas, como las bandas florales y los setos, el biosuero procedente de queserías para aplicar al suelo o la adaptación de variedades al cambio climático.

Finalmente, el IES Rodríguez Delgado de Ronda será galardonado en la modalidad Tierra por su proyecto de 'Compostera inteligente', un sistema diseñado por los alumnos de primero de Bachillerato que integra sensores de humedad y temperatura, una placa de control y conectividad Wi-Fi.