La Villa Romana de la Estación de Antequera (Málaga) abre al público con un programa estable de visitas guiadas

El alcalde de Antequera (Málaga), Manolo Barón, la teniente de alcalde de Turismo y Comercio, Ana Cebrián, y el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, José Medina Galeote, han dado cuenta de la puesta en marcha de un programa estable de visitas. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Antequera (Málaga), Manolo Barón, la teniente de alcalde de Turismo y Comercio, Ana Cebrián, y el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, José Medina Galeote, han dado cuenta de la puesta en marcha de un programa estable de visitas a la Villa Romana de la Estación, uno de los enclaves arqueológicos suburbanos más relevantes de la Península Ibérica.

Las visitas, gestionadas a través de la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía ("Tu Historia"), se organizarán con guías especializados y contenidos elaborados en base al trabajo del equipo arqueológico municipal, ofreciendo así una experiencia rigurosa y de calidad.

El alcalde ha destacado que "Antequera vuelve a sumar un espacio patrimonial de primer nivel a la oferta cultural y turística de la ciudad, ahora con un horario estable para que tanto los antequeranos como los visitantes puedan conocerlo en profundidad".

Ana Cebrián ha recordado que durante los programas de "Luz de Luna" 2024 y 2025 ya se ofrecieron pases nocturnos que reunieron a cerca de 280 visitantes, "lo que demuestra la gran expectación existente y la necesidad de dar un paso más con visitas regulares durante todo el año".

El concejal José Medina, por su parte, ha incidido en que la Villa Romana "constituye un ejemplo único del esplendor romano en la zona", y que las visitas guiadas permitirán comprender mejor el contexto histórico y patrimonial de la Antequera romana.

MODALIDADES Y HORARIO DE VISITA

Las reservas para visitar la Villa Romana de la Estación de Antequera se gestionarán a través del Museo de la Ciudad de Antequera (952 708 300 / 687 946 945), y para ello es necesaria siempre la visita acompañada de guía especializado. El aforo será limitado a 35 personas por pase.

Se han establecido diferentes modalidades, tales y como son la visita con anfitrión a la Villa Romana (público general), los lunes a las 10.30 horas, los sábados a las 10.30 y los domingos a las 12 horas; la visita con anfitrión para grupos, centros educativos y asociaciones, que serán de martes a viernes, a las 10.30 y 12 horas.

También habrá visitas "Antikaria Romana", que combina la Sala Roma del MVCA y la Villa Romana (público general) los domingos a las 10.30 horas en el MVCA y a las 12 horas en la Villa Romana;y la visita "Antikaria Romana" para centros educativos y colectivos, de martes a viernes, a las 10.30 horas en el MVCA y a las 12 horas en la Villa Romana.

Los precios oscilan entre los tres y doce euros, con descuentos especiales para mayores de 65 años, niños y titulares de la Tarjeta Amig@CMCA.