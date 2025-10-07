Villanueva de Tapia (Málaga) celebra este fin de semana la 155 edición de su Real Feria de Ganado

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Villanueva de Tapia, Dionisio Aguilera, durante la presentación de este evento que tiene carácter oficial desde el año 1869 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Desde finales del s. XIX el municipio acoge esta cita al hallarse en un cruce de caminos entre las provincias de Málaga, Córdoba y Granada

MÁLAGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villanueva de Tapia (Málaga) celebra este fin de semana su 155 Real Feria de Ganado, declarada Fiesta de Singularidad Turística por la Diputación. La inauguración tendrá lugar el viernes por la noche, y del sábado 11 al lunes 13 se desarrollarán el tradicional mercado de ganado, la exposición y venta de maquinaria agrícola y un mercado agroalimentario con productos Sabor a Málaga, además de recreaciones históricas y otras actividades lúdicas como talleres, actuaciones musicales y animación infantil.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Villanueva de Tapia, Dionisio Aguilera, durante la presentación de este evento que tiene carácter oficial desde el año 1869, según consta en el acta que aún se conserva de la época.

Al encontrarse el municipio de Villanueva de Tapia en un cruce de caminos entre las provincias de Granada, Córdoba y Málaga, fue designado como sede de una Real Feria que llegó a convertirse en una de las más importantes de Andalucía y que se incluyó en la ruta de los feriantes-tratantes de ganado de toda la geografía española. A día de hoy, sigue siendo uno de los encuentros más importantes de la provincia en el ámbito agrícola y ganadero.

La Real Feria de Ganado comenzará en la noche del viernes 10 de octubre con el pregón a cargo de Gracia María Fuentes, seguido de varios actos que servirán para unir a distintas generaciones del municipio: los homenajes a los abuelos y a los niños que disfrutarán de su primera feria de ganado y los nombramientos de las Damas y Caballeros de Honor y del Padrino y la Madrina de la Feria. La velada culminará con actuaciones musicales.

El sábado comenzará la feria propiamente dicha y se celebrará el tradicional Mercado de Ganado. Además, se inaugurarán la exposición y venta de maquinaria agrícola y un mercado agroalimentario que reunirá a una treintena de productores de la provincia, muchos de ellos, adheridos a Sabor a Málaga. Estos dos últimos se prolongarán hasta el lunes.

Además, habrá exhibiciones de herrado y esquila de ganado equino, de arado de yuntas, y se celebrará la Carrera de Cintas a Caballo. El programa de la jornada se completará con música y talleres infantiles como el de darle el biberón a un chivito, organizado por la Asociación de la Cabra Malagueña.

El domingo se celebrará la V Recreación Histórica de la Real Feria de Ganado, donde se representan dos escenas teatralizadas en las que se recrea el paseo en carroza de caballos de la Condesa de Montefuerte y el momento en el que se autorizó la celebración de la primera feria de 1869 por parte de la autoridad competente de la época. También se recreará un trato de compraventa de un caballo en el mercado de aquel año con el tradicional apretón de manos.

Además, habrá una exhibición de bueyes de la Axarquía, y por segundo año, la Asociación Asnopra, dedicada a la defensa y conservación del asno andaluz, raza en peligro de extinción, asistirá con algunos ejemplares.

Se repetirá la actividad infantil para darle el biberón a un chivo de la Asociación de la Cabra Malagueña, que también organizará un taller de elaboración artesanal de queso y una cata de quesos de cabra.

Se celebrará un concurso de vestidos de flamenca y, tras la celebración el día anterior de la Carrera de Cintas a Caballo, el domingo será el momento de la Carrera de Cintas en Moto. La jornada se completará con actuaciones musicales.

El lunes, último día de la feria, estará dedicado a los más pequeños, con nuevas oportunidades de darle el biberón a los chivitos, atracciones infantiles de 11.00 a 16.00 horas, y la Carrera de Autos Locos que cerrará la jornada y la feria.