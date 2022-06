La Virgen del Carmen de El Palo procesionará hasta las Cuevas en el 30 aniversario de la hermandad

MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barrio malagueño de El Palo festeja este año el 30 aniversario fundacional de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, que volverá a salir a las calles en un recorrido procesional extraordinario que subirá hasta la zona de las Cuevas de El Palo.

Tras dos años sin poder realizarse esta procesión debido a la situación sanitaria de la pandemia, este será el acto central del programa de actividades que dará comienzo el 13 de julio y culminará el jueves 16 con la salida de la Virgen.

Para este acto, se espera que la Virgen de El Palo vuelva a subir a las Cuevas del barrio malagueño para regresar a su parroquia. Uno de los puntos clave de la procesión será la vuelta a su paso por calle Mar, donde se hará una gran petalada.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal del Distrito Málaga Este, Carlos Conde, junto con el Hermano Mayor de la Hermandad, Salvador Ariza, que han presentado la programación de los actos de esta cita. Ambos han destacado la importancia de esta salida procesional.

Como novedad, se han creado el 'I Concurso de Altares en Honor a Nuestra Madre del Carmen', para recuperar antiguas tradiciones, y el 'I Concurso de Fotografía'. Las bases de ambos concursos se pueden consultar en las redes sociales de la Hermandad del Carmen.

Además, la Hermandad nombrará este años como Hermano Mayor Honorario a la Armada Española por su estrecha vinculación. También han destacado que en el nuevo faro del puerto del Real Club de el Candado habrá una imagen de la Virgen del Carmen apadrinada por la Hermandad para afianzar los vínculos entre ambas asociaciones y el barrio.

Finalmente, Conde ha anunciado que Canal Málaga retransmitirá en directo la Misa del Alba, así como la procesión desde la salida hasta el embarque. Igualmente, también cubrirá la salida procesional de la Hermandad del Carmen de Pedregalejo en su procesión.

ACTIVIDADES DESTACADAS

La presentación del cartel del aniversario realizado por el pintor jiennense Felipe Herreros Rodero, será este viernes, a las 20.00 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. A continuación, los asistentes podrán disfrutar del XXIV concierto marinero a cargo de la Banda de Música de Zamarrilla.

Para el día 2 de julio está programado el XXVII Pregón Marinero en honor a la Virgen del Carmen, a cargo del Reverendo D. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez en la sede canónica de la Hermandad.

Los días 13,14 y 15 de julio la Hermandad celebrará su triduo en honor a la Virgen del Carmen, y la noche del 15 al 16, a las 23.30 horas, se llevará a cabo la felicitación a la Virgen por su día con la participación de la escolanía 'Peri Cantores Málaga'.

TRASLADO Y PROCESIÓN

Ya el 16 de julio se procederá al trasladao de Nuestra Señora del Carmen desde la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias y misa del Alba. Este año, el traslado tendrá un nuevo recorrido de ida hacia su misa del Alba acompañada por la Capilla musical Nuestra Señora de la Concepción.

El recorido saldrá desde la Plaza de la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias, para continuar por Avda. Juan Sebastián el Cano, C. Alonso Carrillo de Albornoz, C. Miguel Moya, C. Mar, Avda. Salvador Allende, C. Banda del Mar, Plaza Padre Ciganda. La vuelta se realizará por: Plaza Padre Ciganda, C. Banda del Mar, Avda. Salvador Allende, C. Mar, C. Practicante Fernando Alcolea, C. Pérez Zúñiga, C. Padre Tejera, Plaza Virgen del Carmen, C. Mar, Avda. Juan Sebastián El Cano, Plaza de la Parroquia y Parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Tras este traslado, la Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos recorrerá las calles de El Palo en una diana floreada.

Por la tarde, a las 17.30 horas, dará comienzo la procesión con el acompañamiento musical de la Banda de la Banda de Gitanos y la Banda de Música de Zamarrilla con el siguiente recorrido: Parroquia Nuestra Señora de Las Angustias, Av. Juan Sebastián el Cano, C. Arquitecto Eduardo Esteve, Av. Salvador Allende, Carril de la Milagrosa, Plaza Virgen Milagrosa, C. Quitapenas, C. Banda del Mar, Colegio SAFA ICET, Mosaico Virgen del Carmen y Plaza Padre Ciganda.

Finalmente, se realizará el tradicional Recorrido Marítimo-Terrestre, uno de los momentos más representativos de estas fiestas. El itinerario será el siguiente: Plaza Padre Ciganda, Embarque, Desembarque, Playa del Deo frente El Tintero, C. Playa del Chanquete, C. Banda del Mar, C. Mar, Av. Salvador Allende, C. Mar, Av. Juan Sebastián el Cano, C. Real, C. Montiel, Plaza del Arroyo, C. Fuentes Leganitos, Plaza del Arroyo, C. Montiel, C. Real, Av. Juan Sebastián el Cano, Parroquia Nuestra Señora de las Angustias.