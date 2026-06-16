Vithas Málaga pone en marcha su Unidad de Asesoramiento Genético y Genómica de Precisión

El doctor Antonio Souvirón Rodríguez, especialista en Análisis Clínicos y Medicina Familiar y Comunitaria - VITHAS MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Málaga refuerza su compromiso con la innovación médica y la atención personalizada con la inauguración de su nueva Unidad de Asesoramiento Genético y Genómica de Precisión, un servicio pionero en la región que busca integrar la genética clínica en la práctica asistencial diaria.

La Unidad está liderada por el doctor Antonio Souvirón Rodríguez, especialista en Análisis Clínicos y Medicina Familiar y Comunitaria con una gran experiencia en genética, esta unidad representa un avance significativo hacia una medicina más predictiva, preventiva y participativa, según han explicado desde el hospital en un comunicado.

La nueva unidad nace para dar respuesta a la creciente demanda de una medicina genética especializada y un diagnóstico de precisión. Su objetivo principal, explican los expertos, es ofrecer una valoración especializada e individualizada a pacientes y familias con sospecha de enfermedades hereditarias o que requieran una evaluación genética en diversos contextos clínicos.

Este enfoque no solo se centra en el diagnóstico, sino que también impulsa una medicina personalizada, orientada a la toma de decisiones clínicas de prevención y al seguimiento de la evolución del paciente.

El doctor Souvirón, coordinador de la unidad, destaca la importancia de este nuevo servicio y ha explicado que "la genética permite avanzar hacia una medicina más preventiva, personalizada y de precisión. Hoy en día, la medicina se basa en biomarcadores, y los genómicos son, sin duda, la base de esta nueva era. Nuestro objetivo es que cada paciente reciba la atención más adecuada a su perfil genético, evitando tratamientos ineficaces o reacciones adversas".

La Unidad de Asesoramiento Genético y Genómica de Precisión está dirigida a un amplio espectro de pacientes, incluyendo aquellos con antecedentes familiares de enfermedades hereditarias, enfermedades raras, alteraciones cardiológicas o neurológicas de posible base genética, y parejas que buscan asesoramiento reproductivo.

También se atenderá a pacientes que necesiten una interpretación clínica rigurosa de estudios genéticos, o una valoración individualizada del riesgo de enfermedad.

"En Vithas Málaga, estamos comprometidos con la vanguardia de la medicina. Con esta unidad, no solo diagnosticamos, sino que también acompañamos al paciente y a su familia en la comprensión de las implicaciones médicas de cada estudio genético, dentro de un contexto clínico riguroso y personalizado", ha añadido el doctor Souvirón.

UNA CARTERA DE SERVICIOS APOYADA EN LA FARMACOGENÓMICA

La cartera de servicios de la unidad incluye el estudio integral de síndromes de predisposición hereditaria y enfermedades de base genética, abordando patologías minoritarias o raras y condiciones genéticas que subyacen a diversas especialidades médicas.

Asimismo, incorpora programas avanzados de farmacogenómica y medicina personalizada de precisión que permiten analizar cómo los perfiles genéticos influyen en el riesgo individual de enfermedad y en la respuesta a tratamientos, optimizando así la selección y dosificación de fármacos para garantizar una mayor eficacia y seguridad en cada proceso asistencial.

La unidad también incorporará áreas emergentes como los estudios genéticos orientados a la prevención y evaluación personalizada del riesgo. El enfoque multidisciplinar es un pilar fundamental, con una estrecha colaboración entre las distintas especialidades médicas del hospital para ofrecer una atención integral y coordinada.

"La genética clínica actual no consiste únicamente en solicitar pruebas genéticas, sino en realizar una adecuada valoración médica, interpretar correctamente los resultados y acompañar asesorando al paciente en la toma de decisiones diagnósticas, preventivas y terapéuticas", concluye el doctor Souvirón, subrayando el carácter integral y humano de la nueva unidad.