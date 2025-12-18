Vithas Xanit Internacional alerta del repunte de gripe y recomienda extremar precauciones en las celebraciones navideñas

Una farmacia vendiendo mascarillas. - Europa Press

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha advertido del incremento de la incidencia de gripe y los profesionales del centro han señalado, ante esta tendencia ascendente y la previsión de un mayor repunte en las próximas semanas, la importancia de la vacunación y del uso responsable de mascarilla "como medidas clave para frenar la propagación del virus", especialmente en un contexto de reuniones familiares y celebraciones propias de la Navidad, "donde el riesgo de transmisión aumenta".

Así lo han señalado en una nota, en la que han indicado que a nivel nacional la gripe ya alcanza los 164,6 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria y que la temporada se ha adelantado entre tres y cuatro semanas respecto a lo habitual, y se considera una situación atípica por la circulación de una variante más transmisible (subclado K del virus A H3N2)".

El jefe de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, Enrique Sánchez, ha señalado que "estamos viendo un incremento significativo de casos en edades pediátricas y en adultos jóvenes. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir complicaciones y evitar ingresos hospitalarios", ha explicado.

Por otra parte, la doctora Milagros Jaén, jefa de Urgencias del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha aclarado que la gripe "se manifiesta de forma brusca, con fiebre alta, dolor muscular y cansancio extremo" y ha advertido que "si aparece dificultad para respirar, es fundamental acudir de inmediato a un centro sanitario".

"La gripe se presenta con síntomas más intensos que un resfriado común: fiebre alta, dolor muscular y articular, tos seca, dolor de cabeza y cansancio extremo. También puede aparecer congestión nasal y escalofríos", aclara la especialista.

Para prevenir el contagio, los especialistas recomiendan vacunarse cuanto antes, tanto niños como adultos, especialmente mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal sanitario; usar mascarilla en centros sanitarios y residencias, y también si se presentan síntomas, para proteger a personas vulnerables; además de mantener una correcta higiene de manos, ventilar espacios cerrados y evitar aglomeraciones durante los primeros días tras la aparición de síntomas.

En la mayoría de los casos, la gripe se trata con reposo, hidratación y medicamentos para aliviar síntomas como fiebre y dolor, como paracetamol o ibuprofeno. Los profesionales insisten en actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones sanitarias, especialmente quienes pertenecen a grupos de riesgo, para reducir el impacto de esta nueva variante.