La vivienda centra el pleno del Ayuntamiento con hasta tres mociones urgentes de PP, PSOE y Con Málaga

MÁLAGA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vivienda centrará el pleno del Ayuntamiento de Málaga correspondiente al mes de junio. Así, hasta tres mociones urgentes de PP, PSOE y Con Málaga abordarán este problema a través de diferentes medidas, mientras que la moción urgente de Vox es relativa a espacios comunitarios y zonas verdes en la zona de Carretera de Cádiz.

Así, el grupo municipal 'popular', según ha explicado la portavoz, Elisa Pérez de Siles, instará a todas las administraciones públicas, en el marco de cada una de sus competencias a, entre otros, generar vivienda en alquiler a pecio asequible, sobre todo para los jóvenes y quienes tienen menos ingresos, con fórmulas de colaboración públicas y/o pública-privadas; desalojos ágiles o incrementar penas para quienes promuevan la okupación.

Pérez de Siles ha dejado claro que la vivienda es un asunto "que nos preocupa y ocupa" en el Ayuntamiento, "desde hace ya muchos años", pero ha lamentado que durante años lo han hecho "en solitario, desgraciadamente, sin contar con el apoyo, con la complicidad de otras administraciones".

También ha mostrado "orgullo" y "satisfacción" de que Málaga sea "la ciudad con mayor ratio de inversión en vivienda pública por habitante y que seamos también una ciudad de referencia en ese sentido".

No obstante, ha señalado que "el problema" de vivienda "preocupa" y ha incidido en que con la iniciativa "queremos, con el rigor de los datos, profundizar en las distintas aristas que conlleva o que plantea este problema".

"Muchas de esas aristas se producen a consecuencia de unos efectos que nosotros entendemos muy adversos desde la puesta en marcha de la ley de vivienda", ha advertido.

PSOE Y CON MÁLAGA

Por otro lado, la iniciativa del PSOE incide en la "falta de regulación de las viviendas de uso turístico y el consecuente problema habitacional que se vive". Entre otros puntos, piden reconocer este "grave problema" e insta al equipo de gobierno a adoptar medidas efectivas para favorecer políticas públicas de vivienda, asumir sus competencias para regular eficazmente las viviendas turísticas.

El portavoz, Daniel Pérez, ha valorado que hay otros consistorio que hacen "medidas valientes": "Aquí no se ha hecho nada en los últimos años y hay un máximo responsable, De la Torre". "Málaga no tiene un reto, tiene un problemón, y lo primero que tiene que hacer es reconocerlo", afeando la moción urgente del PP, ya que "la falta de vivienda no es un reto, como ellos dicen".

"No es turismofobia, lo que hay es un verdadero problema de falta de vivienda", ha sostenido y ha dejado claro que "vamos a seguir liderando y demandando que el modelo tiene que cambiar y si De la Torre no lo quiere cambiar, hay que echar a De la Torre", ya que "no puede continuar al frente de una ciudad en la que la gente no puede vivir".

En este punto, ha recordado la manifestación del próximo sábado con el lema "Málaga para vivir y no para sobrevivir", como también lo ha hecho la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que ha aludido al "malestar social".

Por otro lado, Morillas ha explicado la moción urgente de su grupo sobre medidas para frenar la turistificación, garantizar el derecho a la vivienda y una 'Málaga para vivir'. En concreto, en la moción han presentado un decálogo de iniciativas con medidas como declarar Málaga zona tensionada y libre de pisos turísticos, además de poner en macha una consulta ciudadana vinculante sobre la nueva ordenanza de viviendas turísticas.

"Planteamos que el PP deje el troleo y se dedique a garantizar la función social de la vivienda", ha subrayado Morillas, al tiempo que ha dicho que "hay un malestar social creciente, la gente está harta de unas políticas públicas que lo expulsan de su ciudad y que vulnera derechos fundamentales".

Asimismo, ha dejado claro que "no odiamos el turismo, lo que detestamos son las políticas que tanto daño están haciendo a la ciudad y a la gente trabajadora", advirtiendo de que "con el PP, Málaga se ha quedado atrás", frente a otras ciudades, que "ya le han tomado la delantera limitando las viviendas turísticas".

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que "no es turismofobia es malagafilia, es amor a la ciudad. La fobia de la gente es a los malos gobernantes que priorizan los derechos de unos pocos antes que los derechos de la ciudad y su gente". "El alcalde tiene que asumir responsabilidades y dar la cara", ha concluido.

Al respecto de las mociones de PSOE y Con Málaga, la portavoz del grupo del PP ha dicho sobre el PSOE que "entendemos que es un partido que no está legitimado en nuestra ciudad para dar lecciones de vivienda". Sobre la moción de Con Málaga, Pérez de Siles ha criticado la "línea argumental irresponsable", ya que "lo que están fomentando es un sentimiento de odio, pretenden, de alguna forma, incubar el sentimiento de odio en los malagueños hacia el turismo, algo que está fuera de la realidad".

También, tras ser cuestionada por el posicionamiento sobre la movilización del sábado y las mociones sobre vivienda, se ha pronunciado la concejala de Vox Yolanda Gómez, que ha señalado "creemos que se está demonizando por parte de la izquierda el sector turístico y se le olvida que es un sector que es principal motor económico de Andalucía".

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

Por otro lado, también, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo Lgtbi, que se celebra el 28 de junio, el pleno abordará dos iniciativas, aunque no ha habido consenso. Así, el PP ha presentado una iniciativa, que pretendía ser institucional, pero no ha sido firmada por Vox.

Pérez de Siles ha dicho que no ha sido posible que sea institucional "no solamente por quien se ha negado expresamente" a firmar la iniciativa en alusión a Vox; sino que tampoco "hemos interpretado esa vocación" de institucional por parte del PSOE, ya que, "lejos de esperar esta moción, ese trabajo institucional que como cada año hacemos, han planteado una iniciativa con carácter ordinario".

"Desde el grupo municipal 'popular' celebramos el derecho de todos los malagueños a ser, el derecho de sentir lo que cada uno quiera, lo que cada uno sienta sin etiqueta, desde el compromiso, desde el respeto y sobre todo sin limitaciones, sin excluir a nadie, con orgullo", ha dicho. "Nos llena de orgullo que esta ciudad sea pionera en muchas cosas, pero sobre todo también que sea pionera en materia de igualdad".

También el portavoz municipal del PSOE ha explicado la moción socialista sobre el Día Internacional del Orgullo Lgtbi y ha aludido a la urgente del PP, después de que Vox "se ha negado a firmarla" para hacerla institucional porque, según ha explicado Pérez, "dice --Vox-- que está en contra de los colectivos Lgtbi porque son lobbies, porque dicen que ya se han alcanzado todos los derechos para el colectivo". "No hay una declaración institucional en este Ayuntamiento porque Vox lo impide", ha criticado.

OTRAS MOCIONES

Por su parte, la moción urgente de Vox, ha explicado Gómez, insta al equipo de gobierno a desarrollar un plan de evaluación y planificación por distritos que evalúe los espacios verdes y parques infantiles existentes en la ciudad y proyecte el aumento de estos espacios teniendo presente los criterios estipulados por la ley de conformidad a la densidad de población y la demanda de estos espacios. También a que recupere el parque infantil de la plaza Avicena.

Por otro lado, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha detallado las dos mociones ordinarias, una sobre actuaciones y obras en los polígonos industriales. "Volvemos a pedir todo lo que no se ha hecho", ha apostillado. La otra iniciativa es sobre el apoyo a la asociación 'Nuestro Corazón por Bandera' y a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y sus familias.