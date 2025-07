La vivienda, el rechazo a los 'minipisos' y el Día del Orgullo Lgtbi centran el pleno del Ayuntamiento

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vivienda centrará el pleno del Ayuntamiento de Málaga, donde todos los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Con Málaga) llevan mociones relativas a esta materia. El PP, por su parte, lleva como moción urgente la relativa al Día Internacional del Orgullo Lgtbi.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado el texto de la moción, que precisa que el Consistorio manifiesta su compromiso con las asociaciones Lgtbi malagueñas, el trabajo que realizan y se suma a la celebración del 28 de junio, día del Orgullo.

De igual modo, otro de los puntos es que el Ayuntamiento condena todos los discursos y acciones discriminatorios y de odio realizados desde cualquier ámbito contra el colectivo Lgtbi; y seguir desarrollando una política específica Lgtbi a través del cumplimiento de las medidas recogidas en el I Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de Género, en colaboración con las entidades Lgtbi de la ciudad.

"Mientras exista en Málaga algún caso de alguien que se pueda sentir discriminado, sufra bullying o sensación de ser odiado, etcétera, por su condición Lgtbi, nosotros estaremos siempre tratando de que eso no ocurra y haciendo esfuerzos por lo que podríamos llamar la normalización", ha asegurado el regidor, que ha dicho que "somos todos iguales del punto de vista de nuestro derecho a la felicidad y a vivir respetados, sea cual sea nuestra condición".

No será la única moción relativa al Día del Orgullo, ya que, al no contar con consenso para que sea institucional, ya que Vox se ha opuesto a ello, el PSOE también llevará otra iniciativa ordinaria. Precisamente, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha explicado que "el PP había presentado una moción tibia en los derechos de la comunidad Lgtbi que ni siquiera Vox ha sido capaz ni de intentar valorar si la iba a firmar, directamente ha dicho que no y, por tanto, habrá debate". "Nostoros vamos a lo que es una exigencia de máximos", ha apostillado.

Asimismo, desde Con Málaga también han lamentado que no pueda aprobarse una moción institucional sobre el Día del Orgullo. Por otro lado, también está previsto que el pleno aborde como moción insitucional la relativa al complejo ambiental Málaga Norte.

VIVIENDA

La vivienda centra las mociones urgentes de PSOE, Vox y Con Málaga. En concreto, los socialistas, según ha explicado su portavoz llevan medidas "para contener la subida del precio de la vivienda y dar respuesta al drama habitacional que vive la ciudad de Málaga".

Pérez ha insistido en hablar "del gravísimo problema" que hay con la vivienda y ha criticado "las políticas que están desarrollando el PP y el alcalde, que van encaminadas a seguir poniendo la alfombra roja a la especulación y que sigan subiendo los precios". "No hay ninguna medida en marcha para intentar frenar esta locura" y "los malagueños se ven obligados a irse de la ciudad".

Pérez ha explicado la moción y ha detallado que, entre otros puntos, piden instar a la Junta a cofinanciar, junto al Consistorio, la creación urgente de un Parque Público de Viviendas en Alquiler; y establecer que dicho parque público sea gestionado exclusivamente por el IMV, sin delegación a entidades privadas.

"Hay que intervenir en el mercado de la vivienda, no podemos esperar ni un minuto más ante esta situación", ha dicho y ha vuelto a pedir que se aplique las medidas llevadas a cabo en Barcelona. Entre otras medidas también piden realizar un estudio técnico y social de las necesidades habitacionales para adecuar la oferta pública de vivienda a la demanda real, así como otras iniciativas en relación con las viviendas turísticas, una tasa turística o declarar zona tensionada.

Por su parte, el grupo Vox también vuelve a solicitar "medidas efectivas para que malagueños tengan accesibilidad a una vivienda" y piden, entre otros, la elaboración de un calendario definido y público para la realización de medidas de planificación urbana, optimización de la administración pública y la mejora de los procedimientos administrativos en la Gerencia de Urbanismo.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado que "esta iniciativa, viene derivada deel desajuste existente en entre la gente que busca casa y los pisos disponibles". "Tenemos una oferta mínima y un exceso de demanda, lo que lleva al mercado inmobiliario a tener precios desorbitados e inaccesible para jóvenes y familias, y todo ello provocado por políticas bipartidistas".

A su juicio, "el Estado hace negocio con una necesidad". "Somos el país de Europa con mayor fiscalidad sobre la vivienda y uno de los que menor gasto público tiene en vivienda".

Desde el grupo municipal de Vox Málaga inciden en que es "necesario el endurecimiento de la financiación, ya que las medidas anti-desahucios del bipartidismo llevaron a una ruptura de la garantía hipotecaria y hoy las entidades financieras prestan menos y con peores condiciones". "El resultado de esto no ha sido otro que los jóvenes y clases populares se ven privadas de ser dueños de una vivienda", añaden.

Han recordado que el grupo municipal Vox en lo que va de mandato ha presentado multitud de mociones "que afectan de forma directa o indirecta a la vivienda en la ciudad".

Por otro lado, para Vox también "hay una falta absoluta de conciencia y de visión en la ciudad que provoca la pérdida de oportunidades en materia de vivienda y de desarrollo urbano" y han puesto como ejemplo "los anuncios realizados para el futuro de los terrenos de Buenavista y en los que se pretendía el desarrollo de la Expo 2027".

Por su parte, Con Málaga lleva como moción urgente la relativa a un plan municipal de vivienda pública en alquiler, digno y asequible, "frente a los minipisos y a la exclusión residencial".

Así, entre otros puntos, instan al equipo de gobierno a aprobar un Plan Municipal de Vivienda para la construcción y gestión pública de viviendas protegidas "dignas y asequibles en régimen de alquiler social para jóvenes y familias en situación de exclusión residencial, en lugar de las viviendas temporales y transitorias en suelos dotacionales construidas y gestionadas por promotores privados".

Además, piden rechazar la utilización de suelos dotacionales para la promoción de vivienda protegida sin que, con carácter previo, se haya ejecutado la reserva de suelo destinada a este fin contemplada en el PGOU vigente, así como piden garantizar que la vivienda protegida sea promovida y gestionada por el Instituto Municipal de la Vivienda, y a "rechazar cualquier fórmula de privatización del suelo público".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha dicho que "hacen falta propuestas que vayan a la raíz del problema de la vivienda, hay que poner coto a los usos especulativos. Defendemos la gestión pública de la vivienda, a diferencia del alcalde, que va a entregar suelo público de equipamiento a privados para que construyan y exploten minipisos durante 75 años", ha abundado. "El plan de los minipisos es una estrategia de distracción para no hacer lo que hay que hacer".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que "la juventud de nuestra ciudad no demanda ni necesita minipisos, demanda y necesita vivienda digna y asequible". "No nos vamos a resignar a esta Málaga desigual que propone el PP".

DE LA TORRE

De la Torre, en materia de vivienda y sobre las mociones, ha subrayado "la voluntad" y gestión del equipo de gobierno en materia de vivienda: "Dedicamos muchísimo tiempo. Lo que más tiempo personalmente dedico es a esta materia, en estos últimos años", ha subrayado, al tiempo que también ha incidido en el trabajo en relación con las viviendas turísticas.

"No hay Ayuntamiento en España que en proporción a sus habitantes, a su presupuesto, haga tal esfuerzo en materia de vivienda. Lo afirmo rotundamente, claramente, y seguiremos haciéndolo", ha concluido.