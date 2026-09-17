Vox acusa a Puente de "degradar a niveles criminales" las infraestructuras ferroviarias tras la avería Málaga-Madrid

La diputada nacional de Vox Patricia Rueda - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha criticado "la falta de mantenimiento e inversión" en materia de movilidad ferroviarias por parte del Gobierno, al que ha acusado de "degradar a niveles criminales" las infraestructuras, tras la nueva avería registrada este jueves a la altura de la localidad malagueña de Antequera, que ha afectado a la conexión por tren entre Málaga y Madrid y ha obligado a cancelaciones.

A través de un comunicado, Rueda ha advertido de que las averías en esta conexión se han convertido, a su juicio, en "algo habitual". "Cada pocas semanas la línea de alta velocidad sufre algún tipo de avería que provoca cancelaciones o retrasos en los trenes programados", ha lamentado.

La diputada malagueña ha destacado asimismo el impacto que estas interrupciones tienen sobre la actividad económica de la provincia y ha defendido que el correcto funcionamiento de la conexión ferroviaria entre Madrid y Málaga es "fundamental no solo para el turismo, sino también para trabajadores y empresarios que se desplazan entre ambos puntos".

Ante la nueva avería, Rueda ha dirigido sus críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha responsabilizado del estado de la red ferroviaria. "Puente es el ministro de Transportes más incompetente que ha tenido España. Ha degradado las infraestructuras ferroviarias a niveles criminales", ha afirmado.

Rueda también se ha referido a las recientes declaraciones del ministro en las que se mostró convencido de que formará parte del próximo Gobierno y ha sostenido que "su soberbia solo es superada por su incompetencia".

"Los malagueños están hartos de él", ha asegurado la diputada, quien ha concluido afirmando que, a su juicio, "Puente y Pedro Sánchez no formarán parte del próximo Ejecutivo y que los españoles van a echar al socialismo en las próximas elecciones generales", al tiempo que ha acusado al Gobierno de "traición", "corrupción" y "abandono".