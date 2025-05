Vox advierte que los tiroteos suponen "una amenaza directa" para el sector turístico de la Costa del Sol

El consejero de Turismo pide "prudencia" al llevar el debate al Parlamento andaluz "donde no corresponde por competencia"

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en Andalucía y presidente de la formación en Málaga, Antonio Sevilla, ha advertido este jueves al consejero de Turismo, Arturo Bernal, del riesgo y de la "amenaza directa" que suponen los tiroteos que se están produciendo en Málaga para la imagen turística de la Costa del Sol y de toda la provincia.

En su intervención en el Parlamento andaluz, Sevilla ha explicado la "situación alarmante" que se está viviendo en Málaga y "que no puede seguir ignorándose", puesto que en poco más de un mes se han producido siete tiroteos en municipios turísticos de Málaga, "convirtiendo la Costa del Sol en la zona con más tiroteos de toda España en las últimas semanas".

"Desde Vox llevamos tiempo alertando de esta situación que hace años era impensable y que a día de hoy, parece ser una rutina", ha señalado el parlamentario, quien ha lamentado que son "ajustes de cuentas en plena calle, disparos a plena luz del día, secuestros, blanqueo de capitales por narcotráfico y gran presencia de armas automáticas". "El kalashnikov se vende como rosquillas", ha dicho.

"Los criminales se sienten muy cómodos en la Costa del Sol y esa inseguridad tiene muchos efectos, todos negativos, y en especial supone una amenaza directa al turismo, nuestro principal motor económico", ha advertido Sevilla, quien se ha preguntado "quién va a querer venir a pasar sus vacaciones a un lugar donde hay tiroteos", tras mostrar titulares de la prensa británica.

Según el parlamentario de Vox, "no queremos ser alarmistas, pero sí advertir el riesgo existente", por lo que ha reprochado al consejero que "esconda la cabeza" y "no afronte una problemática que afecta al sector turístico de la provincia de Málaga". "La irresponsabilidad es no hacer nada", ha afirmado, por lo que le ha preguntado "qué plan, qué tiene pensado su consejería para mantener ese buen nombre a nivel internacional".

Por su parte, el consejero de Turismo ha pedido "prudencia" en este tipo de debates y ha considerado que "no procede" llevarlo a "un foro donde no corresponde por competencia", punto en el que ha dicho a Sevilla que le sorprende la pregunta "porque creo que usted sabe perfectamente que las competencias en materia de seguridad nacional están en el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior".

"Yo también le confieso que mi confianza en relación con el ministro del Interior y el Gobierno de España es nula o bajo cero, pero, gracias a Dios, tenemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están ahí para respaldar uno de nuestros principales activos en materia del turismo, que es precisamente la seguridad", ha señalado.

Bernal ha recordado que el turismo "es la industria de la felicidad, desde luego que sí, pero es la industria de la seguridad y la confianza, y precisamente todos tenemos la responsabilidad, todos, de cuidar de esa seguridad y confianza". Así, ha considerado que además de no proceder este debate, "es una irresponsabilidad enorme", por lo que le ha animado a si quiere abrirlo "dirija esta cuestión al que tiene la competencia, que es el Ministerio del Interior".

"Claro que estamos preocupados por un elemento fundamental de nuestra relación turística, que es la seguridad, pero, desde luego, traerlo a este foro, a este debate público, y traerlo, además, con un ánimo partidista, me parece que no procede", ha manifestado el consejero, quien ha defendido que la preocupación "es máxima" y que hacen "el trabajo con la discreción y con la prudencia que la materia exige".

Así, ha asegurado que la Consejería de Turismo centra su labor "en el fortalecimiento y la imagen de Andalucía, en esa imagen de marca que damos en todos los mercados nacionales e internacionales, como un destino seguro, un destino confiable, un destino competitivo y de calidad". "Y eso es lo que tratamos de construir. No seamos nosotros mismos, dentro de nuestra dinámica parlamentaria, los que estemos echándole piedras al tejado", ha apelado.

Ha abogado por tener en cuenta que "nuestra puesta a disposición de informar en estos ámbitos puede generar, precisamente, más inseguridad y más preocupación". "Eso no significa que no estemos asumiendo nuestra competencia, pero el que tiene la competencia es el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior. Por lo tanto, estamos en ello y lo que le ruego es prudencia, discreción y, sobre todo, no vayamos a liarla parda", ha concluido.