Vox anuncia iniciativas para reclamar al Ayuntamiento de Málaga la devolución de las multas de la ZBE

El presidente de Vox Málaga y diputado del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Antonio Sevilla, en rueda de prensa. - VOX

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y diputado del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Antonio Sevilla, ha anunciado este martes una acción conjunta en distintos municipios de la provincia para exigir al Ayuntamiento de Málaga que "deje de multar de inmediato por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y que devuelva el importe de las sanciones impuestas al amparo de una ordenanza que ha sido anulada por la Justicia".

Sevilla ha recordado que el pasado 11 de junio se conoció que el recurso presentado por Vox contra la Zona de Bajas Emisiones de Málaga "salía adelante" y que la Justicia "daba la razón" a la formación, anulando una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Málaga que "nunca debió entrar en vigor".

"Era una ordenanza que tenía el único objetivo de saquear a los malagueños con multas injustas", ha criticado el presidente provincial de Vox, que ha acusado al PP de "querer mantener el sistema sancionador pese a la sentencia del TSJA".

Ha señalado que "sabemos que el Partido Popular está deseando seguir multando. De la Torre y sus concejales quieren continuar aumentando los ingresos del Ayuntamiento de Málaga a costa del bolsillo de los trabajadores, de las familias y de todos aquellos malagueños que se ven obligados a entrar en la ciudad con coches que no son eléctricos o que no son tan nuevos como el Ayuntamiento pretende exigirles".

El presidente provincial de Vox ha subrayado que "las restricciones afectan especialmente a vecinos que dependen de su vehículo para su vida diaria".

"Hablamos de personas que necesitan su coche para ir a trabajar, para acudir a la universidad, para llevar a sus hijos al colegio o para desplazarse al hospital. Y frente a esa realidad, el PP ha decidido castigarlos con multas en lugar de ofrecer soluciones reales de movilidad", ha afirmado Sevilla

De igual modo, ha criticado que el Ayuntamiento de Málaga "se ampare ahora en que la sentencia todavía no es firme". "Lo único que pretende el Partido Popular es alargar el procedimiento para seguir cobrando y seguir metiendo la mano en el bolsillo de los malagueños", ha apostillado Sevilla.

INICIATIVAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS

Además, Sevilla ha anunciado que distintos grupos municipales de Vox en la provincia ya han comenzado a registrar iniciativas para instar al Ayuntamiento de Málaga "a devolver íntegramente las multas impuestas a los vecinos sancionados por transitar por la Zona de Bajas Emisiones de la capital".

Hasta la fecha, los grupos municipales de Vox en Coín, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Vélez-Málaga, Fuengirola, Alhaurín el Grande y Benalmádena ya han registrado estas iniciativas, y el partido prevé extenderlas próximamente a más municipios de la provincia.

Así, ha detallado que, con esta iniciativa, Vox también pretende "conseguir que los distintos ayuntamientos insten al Ayuntamiento de Málaga a ejercer de manera efectiva la capitalidad provincial que tiene conferida", tratando "de forma inclusiva y abierta" a todos los ciudadanos de la provincia que "se ven obligados a desplazarse a la capital para realizar gestiones, acudir a citas médicas o atender otras necesidades derivadas de esa capitalidad".

"Queremos asegurar el libre tránsito de los ciudadanos de la provincia y de la totalidad del territorio español en igualdad de condiciones, evitando que se les impongan multas de tráfico por el simple hecho de necesitar entrar en Málaga", ha defendido Sevilla.

Por último, el presidente de Vox Málaga ha exigido al Partido Popular que "acepte su derrota" y que "deje de utilizar la Zona de Bajas Emisiones como un método para recaudar millones de euros a base de multas".

Por su parte, Luis Miguel Rivas y Carlos Chinchilla, concejales de Vox en Coín y Rincón de la Victoria, respectivamente, han reclamado a sus ayuntamientos "que apoyen esta moción" porque "se trata de justicia" y porque "un ayuntamiento debe estar siempre del lado de sus vecinos, no del lado de medidas que castigan a quienes madrugan, trabajan y sostienen la economía".