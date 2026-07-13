Vox: "La continuidad de De la Torre es la continuidad del fracaso en vivienda, movilidad y barrios"

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha valorado el anuncio realizado por el alcalde, Francisco de la Torre, sobre su intención de presentarse nuevamente a las elecciones municipales de 2027, una decisión que, a juicio de la formación, supone "apostar por la continuidad de un modelo que ha demostrado ser incapaz de resolver los principales problemas de la ciudad".

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha asegurado que la decisión del regidor "confirma que los malagueños seguirán enfrentándose a las mismas políticas que durante años han agravado problemas como el acceso a la vivienda, el colapso de la movilidad y el abandono de numerosos barrios".

Después de 27 años al frente del Ayuntamiento, De la Torre representa un modelo completamente continuista. La vivienda sigue siendo la gran asignatura pendiente; la movilidad ha pasado de estar saturada a estar prácticamente colapsada, y muchos barrios continúan olvidados, con importantes carencias de mantenimiento y conservación", ha afirmado en un comunicado Alcázar.

El portavoz del grupo ha defendido que Málaga "necesita un cambio de rumbo y un proyecto que afronte con decisión los grandes retos de la ciudad, con planificación, gestión eficaz y prioridades claras para mejorar la calidad de vida de los malagueños".

En este sentido, Alcázar considera que "después de casi tres décadas gobernando, De la Torre debería dar un paso al lado y permitir que la ciudad abra una nueva etapa con un modelo distinto, capaz de ofrecer soluciones reales a los problemas que sufren los vecinos".

Asimismo, desde Vox han reclamado al alcalde "claridad y compromiso" con los malagueños: "Si finalmente decide presentarse a las próximas elecciones municipales, esperamos que lo haga con el compromiso de completar los cuatro años de mandato y no de abandonar la Alcaldía a mitad de legislatura", ha concluido Alcázar.

Por último, desde Vox Málaga han insistido en que "la ciudad necesita afrontar una nueva etapa basada en una gestión más eficaz, con soluciones para el problema de la vivienda, una movilidad planificada y una mayor atención a los barrios, siempre con el objetivo de garantizar el bienestar de todos los malagueños".