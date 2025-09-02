Vox critica el aumento de delincuencia y dice que el crimen organizado deja "un reguero de sangre" en Costa del Sol

Archivo - La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, en una imagen de archivo. - VOX MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox por Málaga en el Congreso, Patricia Rueda, ha criticado este martes "el aumento de la violencia" que ha experimentado Málaga en el primer semestre de 2025 tras los datos publicados por el Ministerio del Interior. Así, ha apuntado a que el crimen organizado "está dejando un reguero de sangre en la Costa del Sol".

Rueda ha señalado en una nota que "los asesinatos, secuestros, robos y violaciones son noticia cada semana en la provincia de Málaga", al tiempo que ha tildado de "tragedia" los datos del Balance de Criminalidad de Interior porque "aumenta la delincuencia y son los malagueños quienes la sufren a diario".

"En nuestras calles los malagueños padecen una violencia importada permitida por PP y PSOE", ha aseverado Rueda, quien ha insistido en que "la locura bipartidista es tal que hasta acogen a delincuentes y asesinos con los brazos abiertos y después pretenden repartirlos por toda España".

"INCOMPETENCIA DE GRANDE-MARLASKA"

Por otro lado, Rueda ha criticado la "incompetencia" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que deja sin recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Marlaska forma parte de la peor banda criminal, el Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado, tras criticar que el responsable "no ha garantizado la protección adecuada del personal policial".

Por último, la diputada de los de Abascal en el Congreso ha adelantado que Vox "seguirá haciendo una oposición total y frontal al Gobierno de Sánchez para que pague por todo el daño que hacen a los malagueños".