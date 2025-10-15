Vox critica "el caos y la falta de planificación" en las obras del paseo marítimo de Pedregalejo

El portavoz y la viceportavoz del grupo municipal de Vox Málaga, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez - VOX

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Municipal Vox Málaga ha criticado este miércoles la "improvisación y el caos con los que el Partido Popular ha iniciado las obras de reforma del paseo marítimo de Pedregalejo".

Así, han lamentado que, "tras años de promesas incumplidas, el Ayuntamiento haya comenzado los trabajos sin planificación, sin comunicación y sin pensar en quienes van a sufrir las consecuencias día a día: los vecinos y los negocios de la zona".

La portavoz adjunta de Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha señalado que "el PP presume de una inversión de 5,7 millones de euros para una reforma moderna y sostenible, pero lo cierto es que ha dejado a los vecinos y hosteleros abandonados a su suerte".

"No hay un plan claro de comunicación, no hay un calendario realista y no se ha previsto ningún tipo de ayuda para quienes van a ver caer sus ventas por culpa de las obras", ha añadido.

También desde Vox han señalado que "algunos hosteleros ya se están planteando cerrar o recurrir a ERTE, ante la falta de información sobre los plazos o las medidas de compensación": "El Ayuntamiento ni siquiera ha explicado cómo podrán sobrevivir estos meses", ha apostillado Gómez.

En este punto, ha recordado que el equipo de gobierno del PP "lleva más de veinte años al frente del Ayuntamiento de Málaga, y sigue gestionando las obras como si la ciudad fuera su cortijo, sin escuchar, sin coordinar y sin pensar en los que pagan los impuestos".

Así, Gómez ha solicitado la comparecencia del equipo de gobierno en la comisión de Economía para que "dé explicaciones sobre el desarrollo del proyecto y las medidas previstas para minimizar el impacto económico en el barrio".

Entre las peticiones del grupo se incluyen bonificaciones fiscales, campañas de promoción bajo el lema 'Abierto por obras', planes de aparcamiento alternativo y compensaciones económicas para los hosteleros afectados.

"No se puede presumir de transformar el paseo marítimo mientras se deja tirados a los que madrugan, los que pagan impuestos y los que sostienen el barrio con su trabajo diario", ha señalado Gómez, al tiempo que ha incidido en que "desde Vox estaremos al lado de los vecinos y negocios, vigilando cada paso, exigiendo transparencia y reclamando soluciones. Málaga Este no puede seguir siendo la gran olvidada del PP".