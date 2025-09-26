Vox critica "falta de compromiso de Junta y abandono" del hipogeo fenicio hallado en la Alcazaba de Málaga

El presidente de Vox en la provincia de Málaga y diputado en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla, con los concejales de su formación en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox critica "el abandono" del hipogeo fenicio, datado entre los siglos VI y IV a.C., hallado en la Alcazaba de la ciudad de Málaga y "la falta de compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno" al respecto.

Así lo ha expresado en una atención a periodistas el presidente de Vox en la provincia de Málaga, Antonio Sevilla, quien ha dicho que este "se trata del primer hallazgo de este tipo en la capital malagueña y que conserva ajuares funerarios de gran valor, como pendientes de oro que hoy se exhiben en el Museo de Málaga".

"Un bien cultural de esta magnitud debería haberse convertido ya en referente de la historia antigua de Málaga, un recurso de investigación, de difusión y de atracción cultural y turística. Sin embargo, lo que tenemos es una historia de abandono, humedades y filtraciones", ha agregado el también diputado de la formación en el Parlamento de Andalucía.

De este modo, Sevilla ha reprochado al PP "que en abril de 2023 anunciara a bombo y platillo un proyecto de restauración y musealización del espacio, pero que, más de dos años después, no se ha ejecutado nada". "El hipogeo continúa escondido en la tercera planta de un aparcamiento, como si fuese un estorbo más que una joya patrimonial", ha apuntado.

En esta línea, Sevilla ha dicho que el Gobierno andaluz del PP "repite el mismo patrón: Titulares, fotos y promesas incumplidas" y ha preguntado a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, por "el estado real del proyecto y los plazos previstos para su ejecución".

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha pedido al Ayuntamiento de la capital malagueña "una mayor implicación para que el hipogeo no siga siendo un recurso histórico desaprovechado".

"Desde Vox Málaga exigimos que el Ayuntamiento lidere, junto con la Junta, una actuación urgente que garantice tanto la conservación como la apertura al público de este hallazgo excepcional", ha declarado.

Asimismo, el concejal ha incidido en que "el patrimonio arqueológico de Málaga forma parte de nuestra identidad y debe convertirse en motor cultural y económico de la ciudad, en lugar de permanecer oculto bajo tierra y en condiciones precarias".

Por último, anuncia que su partido insistirá "para que se destinen recursos y se coordinen administraciones, de modo que el hipogeo pueda formar parte del itinerario histórico de Málaga y ser accesible a malagueños y visitantes".

UN HALLAZGO "SINGULAR"

El citado hipogeo fenicio fue descubierto en 2000 durante las obras del aparcamiento de la Alcazaba. La excavación documentó una cámara funeraria con cuatro enterramientos de inhumación, de los cuales tres conservaban ajuares con piezas de oro, cerámica griega e ibérica, además de restos de ofrendas rituales. Actualmente, sólo permanece en buen estado la tumba número cuatro, la más profunda.

Este hallazgo, datado en la época de mayor esplendor de la colonia fenicio-púnica de Málaga, constituye el primer enterramiento de este tipo en la capital y aporta información clave sobre la sociedad, la religión y la vida urbana de la época.

En abril de 2023, la Sociedad Municipal de Aparcamientos presentó un proyecto elaborado por Yamur Arquitectura y Arqueología para mejorar su conservación y habilitar un espacio expositivo. El plan contemplaba, según recupera Vox, actuaciones contra las humedades y la creación de un habitáculo con iluminación y paneles informativos.