Vox critica que jóvenes "no pueden acceder a una vivienda ni formar una familia por las políticas de PP y PSOE"

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, y los número dos y tres en la lista de Vox por Málaga al Congreso, Patricia Rueda y Jesús R. Ballesteros, atiende a los medios - VOX

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha criticado en Málaga "las dificultades" que "sufren los jóvenes y las familias para acceder a una vivienda, independizarse y desarrollar un proyecto de vida" y ha criticado "las políticas de PP y PSOE" en esta materia.

García, en una atención a medios en Málaga, ha señalado que la situación de la capital "refleja el problema que atraviesa España en materia de vivienda" y ha afirmado que "Málaga representa el ejemplo más claro del grave problema que sufrimos en España con la vivienda".

Ha lamentado que "se haya roto el contrato social que durante generaciones ha servido de referencia para los jóvenes: la expectativa de que estudiar, esforzarse y trabajar permitiría alcanzar un futuro estable, acceder a una vivienda digna y formar una familia".

"A nuestros jóvenes se les decía que, si estudiaban, se esforzaban y trabajaban, iban a tener un futuro, una vivienda digna y podrían formar una familia. Hoy, sin embargo, vemos cómo los jóvenes de Málaga que trabajan y se esfuerzan no pueden independizarse, no pueden acceder a una vivienda y no pueden formar esa familia", ha manifestado.

De igual modo, ha advertido de que "el problema de la vivienda no se limita a las dificultades económicas de los compradores, sino que existe una importante falta de oferta que, a su juicio, está relacionada con las políticas desarrolladas durante los últimos años por los dos grandes partidos".

En este sentido, García ha señalado al PP y PSOE "por sus políticas de puertas abiertas", que, según ha criticado, "han contribuido a agravar la presión sobre el mercado de la vivienda". "Tenemos un problema muy grave con la oferta de vivienda, provocado, entre otros motivos, por esas políticas de puertas abiertas que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han desarrollado en los últimos años", ha asegurado.

Asimismo, ha criticado "la respuesta" de las administraciones, a las que acusa "de incrementar la presión fiscal y multiplicar los obstáculos administrativos y normativos que dificultan la construcción de nuevas viviendas".

"MENOS IMPUESTOS Y TRABAS BUROCRÁTICAS PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN"

Por otro lado, García también ha criticado que "mientras los ciudadanos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, las administraciones continúan imponiendo cargas fiscales y exigencias burocráticas que dificultan el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos".

Como ejemplo, ha recordado las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre la incorporación de informes de impacto de género a los expedientes urbanísticos. "¿Qué está haciendo mientras tanto la Administración? Cargar de impuestos, llenarlo todo de trabas burocráticas y administrativas y de normativa improductiva e ideológica", ha señalado.

Frente a este modelo, la portavoz nacional de Familia ha defendido "la necesidad de agilizar los procedimientos urbanísticos y eliminar aquellas exigencias que, según ha señalado, no contribuyen a solucionar el problema de acceso a la vivienda". "Desde Vox defendemos agilizar la construcción de vivienda, eliminando todas las trabas burocráticas", ha explicado.

Así, entre las propuestas planteadas por Vox, García ha destacado también "la reducción de los impuestos para facilitar la adquisición de la primera vivienda, especialmente entre los jóvenes que desean emanciparse y comenzar un proyecto familiar".

Además, ha reivindicado "la aplicación del principio de prioridad nacional en las políticas de vivienda, de manera que quienes hayan trabajado, cotizado y contribuido al sostenimiento de España tengan preferencia en el acceso a la vivienda pública".

De igual modo, ha insistido en que, desde la perspectiva de Vox, "las personas que han desarrollado su vida laboral en España y han cumplido con sus obligaciones tributarias deben tener prioridad a la hora de acceder a los recursos públicos destinados a vivienda".

Por último, García ha advertido de "las consecuencias que las dificultades de acceso a la vivienda tienen sobre la emancipación juvenil, la formación de nuevas familias y las expectativas de futuro de toda una generación".

Así, ha reivindicado "la necesidad de impulsar políticas que permitan a los jóvenes construir un proyecto de vida independiente y a las familias acceder a una vivienda digna". "Desde Vox nos negamos a que nuestros jóvenes y nuestras familias estén condenados a no tener futuro", ha concluido.