Vox critica que Málaga arranque el curso escolar con "las mismas deficiencias de siempre"

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha criticado este martes que la provincia malagueña arranque el curso escolar "con las mismas deficiencias de siempre", ya que, ha considerado, "en la etapa del PP no se ha mejorado en nada" la educación pública.

Según Sevilla, antes el PSOE y ahora los 'populares', "han condenado a la educación pública malagueña a sufrir los mismos problemas". "Estamos viendo como por ejemplo, hay un total de 41 centros educativos con barracones, un asunto que desde VOX venimos denunciando desde hace años", ha explicado en rueda de prensa.

Por otro lado, el también parlamentario de Vox en Andalucía ha advertido de que los centros educativos malagueños "no han sido adaptados a la ley de bioclimatización, lo que obligará a los alumnos "a ir con mantas a los colegios como sucedió el año pasado".

Asimismo, Sevilla ha criticado que el PP "esté más pendiente de los cálculos electorales con anuncios de nuevos centros educativos que debían llevar años construidos, que de mejorar la educación pública".

Según ha llegado, la Junta dice ahora que empiezan las obras en Benalmádena, Fuengirola y Málaga "cuando los vecinos llevan años exigiendo esos centros educativos". Esto es a lo que nos tiene acostumbrados el PP, nos vende que está haciendo algo cuando durante todos estos años no ha hecho nada por la educación pública", ha dicho.

"Esta es la vergüenza del bipartidismo", ha expresado Sevilla, quien ha incidido en que "nos venden en periodo electoral todo lo que no han sabido o no han querido hacer durante el resto de la legislatura".

Para terminar, el presidente de Vox Málaga ha criticado "el uso partidista" que en su opinión hace el PP de la educación pública malagueña, ya que "no ha cambiado absolutamente nada a pesar de tener un mayor presupuesto del que siempre presumen los 'populares'".