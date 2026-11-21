El candidato número uno de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Carlos Hernández, atiende a los medios en Marbella (Málaga). - VOX

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Carlos Hernández Quero, ha criticado este sábado "la situación que está obligando a cientos de miles de españoles a abandonar su país ante la falta de oportunidades laborales, las dificultades para acceder a una vivienda y la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida".

Desde Marbella (Málaga), Hernández Quero ha señalado que "desde 2011 más de 1,2 millones de personas nacidas en España han tenido que marcharse al extranjero en busca de un futuro mejor". "No se han ido porque quisieran, se han ido porque les han echado a patadas", ha apostillado.

Además, ha lamentado que detrás de estas cifras "haya familias separadas, amistades que se pierden y personas que se ven obligadas a renunciar a su entorno, sus raíces y su proyecto vital".

"Estamos hablando de vidas quebradas, de gente que se queda sola, de familias rotas. No estamos hablando únicamente de estadísticas, sino de españoles que han tenido que marcharse porque aquí no encuentran las condiciones necesarias para vivir", ha señalado.

"SALARIOS ESTANCADOS, VIVIENDA IMPOSIBLE Y EMPRESAS QUE CIERRAN"

Así, Hernández Quero ha responsabilizado a las políticas impulsadas por el bipartidismo durante los últimos quince años "de la pérdida de oportunidades" que "sufren especialmente los jóvenes españoles".

El candidato de Vox ha citado entre los factores que "están empujando" a los españoles a emigrar "los salarios estancados, el encarecimiento de la vivienda, la presión fiscal, la pérdida de industria y el cierre de empresas".

"Tenemos sueldos estancados, alquileres imposibles, una industria que se marcha a otros lugares, empresas que cierran y una presión fiscal creciente. Todo ello mientras se apuesta por importar mano de obra barata y se abandona a nuestros jóvenes", ha criticado.

De igual modo, ha cuestionado que, después de años de formación y preparación, "tantos españoles tengan que buscar fuera de nuestras fronteras las oportunidades que no encuentran en su propio país".

"Nuestros jóvenes se forman aquí, tienen sus raíces, sus familias y sus vínculos en España, pero cuando llega el momento de construir su futuro se encuentran con que no pueden acceder a un trabajo digno, no pueden emanciparse y, en muchos casos, tampoco pueden plantearse formar una familia", ha señalado.

También el candidato número uno de Vox por Málaga ha contrapuesto la salida de españoles al extranjero con el aumento de la población procedente de otros países y ha cuestionado "el modelo laboral y migratorio que, según ha defendido, están promoviendo PP y PSOE".

"Es paradójico que, mientras más de 1,2 millones de españoles nacidos en nuestro país se han marchado desde 2011, en los últimos cinco años hayan entrado en España seis millones de personas nacidas en el extranjero. Es algo absolutamente desquiciante: expulsamos a los nuestros mientras importamos a medio mundo", ha declarado.

Así, Hernández Quero ha asegurado que España "necesita replantearse las políticas migratorias y laborales y ha señalado que, según los datos que ha mencionado durante su intervención, una parte importante de la población extracomunitaria en edad de trabajar no cotiza".

De igual modo, ha manifestado que "tal vez alguien tendrá que repensar el modelo laboral y migratorio de un país en el que, mientras se expulsa a los nuestros y se importa a medio mundo, la mitad de los extracomunitarios en edad de trabajar no está cotizando".

En este punto, ha defendido que "Vox aborda la emigración de los españoles como un problema de alcance nacional y no como una suma de historias particulares, y ha reivindicado la necesidad de generar las condiciones económicas y sociales que permitan a quienes se marcharon regresar a España".

"Esto no son solamente experiencias individuales de aquel joven que se fue y que ya no es tan joven, ni de su familia, que le echa de menos, ni de sus amigos. Esto es una tragedia nacional, porque estamos creando un país en el que no hay oportunidades para los nuestros y sí para todos los demás", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que la propuesta de Vox pasa por "frenar las políticas migratorias que considera insostenibles y recuperar las condiciones necesarias para que los españoles que viven fuera puedan volver".

"Cuando Vox habla de remigración, habla también de esto: de generar las condiciones para que los nuestros puedan regresar, para que España vuelva a ser un país en el que los españoles tengan acceso a un trabajo digno, puedan pagar una vivienda en condiciones, formar una familia, ahorrar, montar una empresa y mirar al futuro con esperanza", ha concluido Hernández Quero.