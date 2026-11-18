La candidata de Vox al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, ha criticado este miércoles que "las políticas de Bruselas y del Gobierno de Sánchez están asfixiando al campo". De igual modo, ha alertado de "la pérdida de calidad del aceite que llega a los hogares españoles" y de la situación que atraviesa el sector primario. Así, ha advertido de que "los lineales de los supermercados y las mesas de muchas familias están dando cada vez más espacio a aceites procedentes de terceros países". Una situación que, según ha señalado, "perjudica tanto a los productores nacionales como a los consumidores".

Rueda ha responsabilizado de esta situación "a las políticas vinculadas a la Agenda 2030, la ideología climática y las decisiones adoptadas en Bruselas", señalando también "el respaldo" que, a su juicio, "reciben del Partido Popular y del Partido Socialista".

"Las políticas de Pedro Sánchez están asfixiando a un campo que agoniza", ha afirmado Rueda, al tiempo que ha insistido en "la necesidad de proteger a agricultores y ganaderos frente a las dificultades que afrontan para desarrollar su actividad".

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Frente a esta situación, Rueda ha reivindicado la defensa del sector primario como una de las prioridades de Vox. En este sentido, ha defendido "la necesidad de garantizar la producción nacional y apoyar a un sector estratégico para Málaga y para el conjunto de España, destacando su importancia para el abastecimiento alimentario y la economía".

Asimismo, la candidata de Vox ha reclamado "una reducción de las trabas administrativas y de la presión fiscal que soportan los profesionales del campo" y ha señalado que "defendemos la desregulación, menos trabas burocráticas y menos impuestos".

Por último, Rueda ha reiterado el "compromiso" de Vox con agricultores y ganaderos y "la necesidad de contar con un sector primario fuerte, capaz de garantizar la soberanía alimentaria y proteger la producción nacional". "Queremos un sector primario que es esencial, fuerte, porque siempre decimos que lo nuestro primero", ha concluido.