Vox inicia en Antequera su recorrido por la provincia de Málaga de cara a las próximas elecciones municipales

El presidente de Vox Málaga y diputado del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Antonio Sevilla, junto al equipo de Vox Antequera. - VOX MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Vox Málaga ha elegido la localidad de Antequera como punto de partida del recorrido que realizará durante las próximas semanas por distintos municipios de la provincia para afrontar un nuevo curso político y comenzar a preparar las próximas elecciones municipales.

El presidente de Vox Málaga y diputado del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Antonio Sevilla, ha acompañado al equipo local del partido y ha destacado la "importancia estratégica" de Antequera para el interior de la provincia.

"Hoy acompañamos al equipo de Vox en Antequera, una localidad fundamental para el interior de Málaga. Y lo hacemos aquí porque Antequera marca el inicio del recorrido que vamos a realizar por los municipios de la provincia para afrontar el nuevo curso político y preparar las próximas elecciones municipales", ha señalado Sevilla.

El presidente provincial de Vox ha calificado los próximos comicios municipales como "decisivos" para cambiar unas políticas que, a su juicio, "se repiten independientemente de que gobierne el PP o el PSOE". "Demasiados ayuntamientos siguen instalados en el despilfarro, el abandono y una gestión que da la espalda a las verdaderas necesidades de sus vecinos", ha añadido.

Asimismo, Sevilla se ha referido a las críticas realizadas por el coordinador de Vox en Antequera, Carlos Cascajosa, sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno municipal, señalando que "no se puede exigir cada vez más impuestos y después gastar el dinero de los vecinos en propaganda y festejos mientras los problemas cotidianos siguen sin resolverse".

Además, el presidente provincial ha asegurado que la formación trasladará este mismo mensaje a otros municipios malagueños como Marbella, Torremolinos, Benalmádena, Vélez-Málaga, Coín o Alhaurín el Grande, entre otros puntos de la provincia.

"Nuestra prioridad es que cada euro que los ayuntamientos recaudan de los vecinos se invierta en tener las calles limpias, mejores infraestructuras, servicios públicos de calidad, seguridad y una administración eficaz que atienda los problemas reales de los ciudadanos", ha subrayado Sevilla.

Por su parte, el coordinador de Vox Antequera ha realizado un balance crítico de los últimos meses de gestión municipal y ha recurrido a la ironía para cuestionar "las prioridades" del equipo de Gobierno encabezado por el alcalde, Manuel Barón.

Cascajosa ha señalado que, según las estimaciones de Vox Antequera, el Ayuntamiento ha destinado "más de un millón de euros" a las dos ferias de la localidad, verbenas de barrios y pedanías y otros eventos festivos, una cantidad que "podría ser superior cuando se conozca la contabilidad definitiva".

Frente a esto, el coordinador local ha puesto el foco en diferentes problemas que, según ha explicado, "han continuado afectando a los vecinos durante los últimos meses, destacando la suciedad y los malos olores en calles y plazas durante los meses de calor, las condiciones de la piscina municipal, la falta de arbolado y zonas de sombra o los problemas de aparcamiento que siguen sin encontrar solución".

Cascajosa también ha criticado la "falta" de sombra y vegetación en distintos espacios del municipio, como calles, plazas, la zona del mercadillo o el propio recinto ferial, y ha advertido de que Antequera se está convirtiendo en "un auténtico secarral".

"Vox está a favor de nuestras ferias, de nuestras verbenas, de nuestras tradiciones y de que los barrios y las pedanías tengan actividades. El problema no es que haya fiestas. El problema es convertir la fiesta en una prioridad mientras los servicios públicos quedan en segundo plano", ha dicho Cascajosa.

Por ello, ha reclamado al alcalde de Antequera que abandone "esa política de barra libre en la que parece que siempre hay dinero para una foto más". "Hemos pasado de una ciudad con encanto a una ciudad desencantada", ha concluido.