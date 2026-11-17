El candidato de Vox número 3 al Congreso por Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, en Fuengirola (Málaga). - VOX MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox número 3 al Congreso por Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha criticado este martes 17 en el municipio malacitano de Fuengirola el "deterioro de la línea de Cercanías que une el municipio con Málaga".

De este modo, ha reprochado al Gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, que los usuarios sufran incidencias "día sí, día también" y ha advertido de que, cuando el tren falla, "más viajeros recurren al coche y se agravan los atascos en las autovías de la Costa del Sol", según ha concretado la formación en una nota.

Asimismo, Ruiz Ballesteros también se ha referido a la huelga de maquinistas, que ha vinculado con la "pérdida de confianza" de los profesionales en el estado de las vías. "Hacen huelga porque tienen miedo, porque no se fían", ha afirmado. Además, el candidato ha extendido su crítica al estado de las carreteras y a la "falta de alternativas para quienes se desplazan a diario por la comarca". "No sólo los trenes necesitan mantenimiento, también las autovías están parcheadas".

"Presentaremos presupuestos y los ejecutaremos", ha asegurado Ruiz Ballesteros al explicar el compromiso de Vox si llega a gobernar o cogobernar. En concreto, el programa electoral de la formación recoge un plan nacional para aumentar la inversión en carreteras, ferrocarril y obras hidráulicas, tal y como han señalado en el comunicado. En materia ferroviaria, propone "auditar el estado de la red, dar prioridad al mantenimiento y modernizar y electrificar las líneas convencionales para mejorar la conexión de las ciudades pequeñas y del medio rural".

En suma, el candidato ha señalado la necesidad de mejorar las infraestructuras hidráulicas por su importancia para el campo. En este ámbito, el programa de Vox "propone terminar las obras pendientes contra las inundaciones, conservar los cauces y acondicionar los barrancos, además de impulsar un Plan Nacional del Agua que interconecte las cuencas".