Vox Málaga sobre el restablecimiento del AVE directo tras la Semana Santa: "La gestión del Gobierno es una vergüenza"

Archivo - Antonio Sevilla, presidente de Vox Málaga. - VOX - Archivo

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha reaccionado este lunes al anuncio de que Málaga no recuperará la conexión directa de AVE con Madrid hasta después de Semana Santa, una situación que ha calificado como "un golpe muy duro" para el sector turístico y para el conjunto del tejido empresarial de la provincia. En este mismo marco también ha asegurado que la gestión del Gobierno central "es una maldita vergüenza".

"Es un golpe muy duro para el sector turístico", ha afirmado Sevilla a través de un comunicado, a la vez que ha lamentado que esta situación sea, a su juicio, una consecuencia más de "la negligente gestión del Gobierno de Pedro Sánchez". "Es una maldita vergüenza", ha añadido.

Sevilla ha dicho que Vox lleva tiempo reclamando tanto al Ejecutivo central como al Gobierno andaluz de Moreno la puesta en marcha de "compensaciones económicas" para los sectores afectados, una exigencia en la que, según ha subrayado, "Vox va a seguir insistiendo"

El presidente provincial de Vox ha advertido además del grave impacto económico y laboral que esta interrupción puede provocar en la provincia. "Málaga va a perder al menos 1.300 empleos, tal y como nos trasladaron desde --la patronal hotelera-- Aehcos, y a eso hay que sumar la pérdida de cientos de millones de euros en uno de los periodos vacacionales más importantes del año, como es la Semana Santa". ha señalado.

En este sentido, ha incidido en que la Semana Santa malagueña constituye uno de los principales focos de atracción para el turismo nacional, por lo que la ausencia de una conexión directa por AVE con Madrid puede traducirse en una importante caída de visitantes.

"La Semana Santa malagueña atrae a decenas de miles de turistas nacionales que dejarán de venir al no poder hacerlo en AVE. Hoy, nuestro sector turístico y nuestro tejido empresarial tienen muchos motivos para estar preocupados", ha manifestado.

Por último, ha criticado la gestión de las obras de reconstrucción de la infraestructura ferroviaria a su paso por Álora tras el desprendimiento de un talud, al considerar que el Gobierno central reaccionó con demasiada lentitud.

"El Gobierno de Pedro Sánchez tardó demasiado en establecer turnos de trabajo de 24 horas. Durante semanas apenas se vieron avances en las obras, y eso ha provocado que Málaga se quede sin AVE directo hasta después de Semana Santa. Es una tragedia para nuestra economía", ha concluido.