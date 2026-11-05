Vox propone aplicar una fiscalidad "más elevada" a compradores extranjeros en Málaga

Imagen del candidato de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Carlos Hernández Quero, en una atención a los medios. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Carlos Hernández Quero, ha defendido este jueves en Málaga una "profunda transformación" de las políticas de vivienda, con medidas como la eliminación de todos los impuestos a la compra de la primera residencia, una fiscalidad "más elevada" para los compradores extranjeros y la recuperación de la vivienda de protección oficial.

Durante la declaración a medios, Quero ha recriminado que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado "un deterioro de las condiciones de vida de los españoles y han agravado las dificultades de acceso a una vivienda, especialmente en provincias como Málaga".

Acompañado por el portavoz nacional de Desregulación, Energía y Economía de Vox, José María Figaredo, y por los candidatos número dos y tres al Congreso por Málaga, Patricia Rueda y Jesús R. Ballesteros, Quero ha advertido de que "España está caminando de forma cada vez más preocupante hacia el precipicio de la tercermundización".

Asimismo, el también portavoz nacional de Vivienda de Vox ha criticado que 25.000 viviendas permanecen bloqueadas en la provincia de Málaga por las limitaciones de la red eléctrica, cuya capacidad resulta "insuficiente" para atender el crecimiento residencial y la instalación de nuevas industrias.

Quero, que ha puesto el foco en la problemática que tiene Málaga con la vivienda, ha explicado que España acumula un déficit de 750.000 viviendas, detallando que el desequilibrio entre la oferta y la demanda está provocando un encarecimiento de los precios y expulsando del mercado a numerosas familias.

Ante esta situación, ha defendido una de las principales propuestas de VOX, "ningún impuesto a tu primera vivienda", ya que Vox considera que "no hay ninguna legitimidad moral detrás de que una primera vivienda esté grabada con impuestos".

Según ha explicado la formación, la medida de Vox propone eliminar el IVA en la adquisición de viviendas de obra nueva y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en las compraventas de segunda mano cuando se trate de la primera residencia.

Asimismo, Quero ha insistido en que la vivienda "no es un lujo, es un bien de primera necesidad" y ha cuestionado que los jóvenes que han estudiado, trabajado y se han preparado profesionalmente no puedan acceder a una casa.

"Vox considera que no hay ninguna legitimidad moral detrás de que una primera vivienda esté gravada con impuestos", ha dicho Hernández Quero. Otra de las propuestas defendidas por Quero ha sido establecer un tratamiento fiscal diferenciado para los compradores extranjeros, una medida que considera especialmente necesaria en Málaga ya que el comprador extranjero representa el 38% de las compras de viviendas en Málaga.

"Un extranjero no puede pagar lo mismo que paga esa pareja española que no tiene casa y que vive por el retrovisor como sus padres si la tenían, sino que tiene que pagar más y entendemos que con lo recaudado precisamente por esa fiscalía diferenciada y disuasoria se puede hacer vivienda protegida y bonificaciones fiscales para los españoles", ha afirmado.

Además, el candidato de Vox también ha apostado por incrementar la construcción residencial como respuesta a la falta de oferta. Para ello, ha propuesto liberar suelo, agilizar los procesos urbanísticos y reducir la burocracia y los impuestos que encarecen el precio final de las viviendas.

Quero ha explicado que hasta el 30% del valor final de una vivienda corresponde a impuestos que gravan las distintas fases de la edificación, una carga que considera necesario reducir para facilitar el acceso a la propiedad.

Asimismo, ha reivindicado la recuperación de la vivienda de protección oficial, una herramienta que, según ha recordado, "permitió a millones de españoles convertirse en propietarios y consolidarse como clase media" "VOX se presenta para lanzar un mensaje inequívoco de que quiere recuperarlo y reconstruirlo absolutamente todo", ha concluido.