Vox propone "unir tradición y futuro para reforzar la identidad cultural" de la ciudad de Málaga

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha defendido una iniciativa para que la Semana Santa malagueña pueda vivirse durante los doce meses del año mediante el uso de nuevas tecnologías como la realidad virtual y el Metaverso.

Según señalan en un comunicado, la propuesta busca aprovechar el potencial turístico y cultural de una de las principales señas de identidad de la ciudad, especialmente para los millones de visitantes que llegan fuera del periodo procesional.

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha subrayado que "Málaga no puede permitirse que su Semana Santa solo se viva siete días al año, cuando es uno de los mayores patrimonios culturales y emocionales de la ciudad".

En este sentido, ha defendido que la tecnología no debe sustituir a la tradición, sino "protegerla, difundirla y ponerla en valor con herramientas del siglo XXI".

"La iniciativa permitiría a turistas y ciudadanos disfrutar de experiencias inmersivas de las procesiones, conocer la historia de las cofradías, recorrer los itinerarios y acceder a los museos cofrades durante todo el año", argumentan. Además, Vox destaca que este modelo "podría generar ingresos adicionales para las hermandades, contribuyendo a la conservación de un patrimonio que hoy depende casi en exclusiva del esfuerzo de los cofrades".

"Tradición y modernidad no están reñidas. Se puede respetar lo nuestro y, al mismo tiempo, tener visión de futuro", ha afirmado Gómez, a la vez que ha recordado que Vox ya ha planteado en el pasado la necesidad de diversificar la oferta cultural y turística de Málaga.

UN MUSEO DE FIGURAS RELEVANTES

Por otro lado, la formación ha presentado una moción en la Comisión de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura para impulsar la creación de un Museo o Centro Histórico de las Figuras Relevantes de Málaga, "un espacio dedicado a preservar y difundir el legado de hombres y mujeres nacidos en la ciudad que han tenido proyección local, nacional e internacional".

El portavoz del grupo, Antonio Alcázar, ha señalado que "Málaga ha hecho un gran esfuerzo por atraer proyectos culturales, pero una política cultural madura también debe reconocer y explicar el talento propio, el que nace de nuestra historia y de nuestra tierra".

La iniciativa plantea "un espacio permanente y estructurado que permita contextualizar la aportación de Málaga a la historia de España y a la cultura universal, desde figuras históricas como Bernardo de Gálvez o Luis de Unzaga, hasta referentes culturales y artísticos como Jorge Guillén, José María Hinojosa, Miguel Berrocal o Antonio Banderas".

Según Alcázar, "la historia de una ciudad no se construye solo con edificios, sino con personas, y reconocerlas no es nostalgia ni ideología, sino justicia histórica y pedagogía cívica".

El portavoz ha insistido en que el futuro museo debe regirse por criterios históricos y académicos, con un enfoque plural y ajeno a cualquier instrumentalización política.

Ambas iniciativas se enmarcan, según Vox, en una misma visión de ciudad: "defender la identidad cultural de Málaga sin complejos, aprovechar su patrimonio histórico y humano y proyectarlo al futuro con ambición y coherencia".

"Málaga no necesita inventar su identidad, la tiene, y lo que necesitamos es cuidarla, explicarla y mostrarla al mundo", ha concluido Alcázar, que ha insistido en que tanto la Semana Santa virtual como el Museo de Figuras Relevantes son inversiones culturales de largo alcance que refuerzan la memoria colectiva y la proyección internacional de la ciudad.