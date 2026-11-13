Vox reclama al Gobierno medidas para que Andalucía deje de ser "territorio libre para las mafias del narcotráfico"

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Javier Cortés, atiende a los medios en Manilva (Málaga). - VOX ANDALUCÍA

MANILVA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, ha reclamado este viernes una serie de medidas al Gobierno de España para que Andalucía no siga "siendo territorio libre para las mafias del narcotráfico".

Ha sido en una atención a los medios de comunicación en Manilva (Málaga) en la que, según ha informado Vox en una nota, ha denunciado las "políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez y la expansión del narcotráfico por las costas andaluzas".

Durante su intervención, Cortés ha reclamado "medidas más contundentes contra las redes criminales, el refuerzo de los medios policiales y una estrategia de reindustrialización que ofrezca oportunidades laborales a los jóvenes".

Javier Cortés ha comenzado su intervención denunciando el "traslado de cerca de 300 inmigrantes a distintos centros de acogida de la provincia de Málaga", una situación que ha vinculado a la gestión migratoria del Ejecutivo socialista.

El portavoz parlamentario de Vox ha criticado lo que considera "una política de fronteras insuficiente", y ha reclamado la "expulsión de quienes se encuentren irregularmente en España, mediante los procedimientos legalmente establecidos".

"No cabe ni un inmigrante más en España", ha afirmado Cortés, quien también ha defendido la necesidad de impulsar "un proceso de remigración".

Asimismo, ha sostenido que el crecimiento de la población, sin una planificación suficiente de los servicios públicos y la oferta residencial, está agravando problemas como el acceso a la vivienda, la presión asistencial y la demanda de prestaciones sociales.

"Nuestros jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Se ha encarecido brutalmente la vivienda, tanto en alquiler como en la compraventa", ha señalado Javier Cortés, quien ha defendido una "revisión de la política migratoria y de los criterios de acceso a determinadas ayudas públicas", insistiendo en que las administraciones deben "garantizar la sostenibilidad de los servicios y atender las necesidades de los españoles".

NARCOTRÁFICO POR LA COSTA DEL SOL

En esta atención a medios en Manilva, el portavoz de Vox ha centrado sus críticas en la actividad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el litoral andaluz, especialmente en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

El portavoz ha denunciado la presencia de 'narcolanchas' en las costas malagueñas, y ha advertido de la extensión de estas actividades a otras provincias andaluzas, incluyendo las rutas utilizadas por las organizaciones criminales a través del río Guadalquivir.

"La Costa del Sol se ha convertido en el epicentro del crimen organizado", ha afirmado el representante de Vox, que ha alertado de las consecuencias que tiene la presencia de estas redes para "la seguridad y la convivencia" en los municipios costeros.

El parlamentario ha expresado su preocupación por las imágenes registradas durante el verano en distintos puntos del litoral y por la actividad de personas que presuntamente colaboran con los narcotraficantes mediante labores de vigilancia y aviso de los movimientos policiales.

Para Cortés, la respuesta institucional "debe dirigirse tanto contra quienes transportan y distribuyen la droga como contra las estructuras económicas y organizativas que sostienen el negocio criminal".

LA PROMESA DE "RESTABLECER" EL OCON-SUR SI GOBIERNA VOX

De igual modo, el portavoz de Vox ha responsabilizado políticamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la "reorganización" del antiguo OCON-Sur, la unidad especializada de la Guardia Civil dedicada a combatir el narcotráfico en Andalucía.

Cortés ha defendido la labor que desarrollaba este dispositivo, destacando especialmente su capacidad para investigar las redes criminales, perseguir el tráfico de drogas y rastrear los beneficios económicos obtenidos por las organizaciones, y ha prometido que "OCON-Sur se va a restablecer cuando Vox llegue al Gobierno de España".

Cortés ha señalado que "la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a la incautación de embarcaciones o sustancias estupefacientes, sino que también debe alcanzar a los responsables de las organizaciones y a sus fuentes de financiación", y en esa línea ha reclamado una "estrategia policial y judicial capaz de actuar contra toda la estructura del crimen organizado".

Javier Cortés también se ha hecho eco de las reivindicaciones de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y de los sindicatos policiales, que, según subrayan desde Vox, vienen reclamando "mayores recursos humanos, materiales y técnicos para combatir el narcotráfico".

"No tienen medios humanos, no tienen medios materiales técnicos y no tienen ni medios marítimos ni terrestres para hacer frente al narcotráfico", ha denunciado el portavoz de Vox, que ha defendido que los agentes dispongan de "embarcaciones adecuadas, vehículos, equipamiento y recursos suficientes para enfrentarse a organizaciones criminales que utilizan medios cada vez más sofisticados".

Asimismo, ha reclamado el reconocimiento de la "profesión de riesgo" para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como ha planteado "reformas legales para endurecer la respuesta frente a las organizaciones del narcotráfico y revisar el tratamiento de los menores implicados en estas actividades, dentro del marco jurídico correspondiente".

Igualmente, Javier Cortés ha defendido que "la respuesta frente al narcotráfico debe combinar la actuación policial y judicial con políticas económicas capaces de generar empleo y oportunidades en las comarcas más afectadas".

El portavoz de Vox ha advertido al respecto de que "la falta de perspectivas laborales puede facilitar la captación de jóvenes por parte de las organizaciones criminales, especialmente en territorios donde estas redes mantienen una presencia prolongada".

"Tenemos que hacer todo lo posible para que se vuelva a reindustrializar nuestra tierra, para que vengan las oportunidades, para que venga el empleo y para que se genere riqueza", ha manifestado Javier Cortés, quien, en este contexto, ha valorado el acuerdo entre el PP y Vox en Andalucía que, según ha explicado, "contempla destinar 50 millones de euros durante este ejercicio a favorecer la reindustrialización".

Cortés ha concluido defendiendo una "respuesta integral" que combine "mayores recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, medidas contra las estructuras financieras de las mafias y una política industrial capaz de ofrecer alternativas reales a los jóvenes andaluces".