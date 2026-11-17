El portavoz municipal de Vox, Francisco Porras Brenes. - VOX MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

Vox ha reclamado públicamente al Ayuntamiento de Cártama un plan municipal de vivienda asequible que permita "construir más vivienda protegida, agilizar los trámites urbanísticos y poner en uso las parcelas municipales".

El precio de oferta del alquiler ha subido un 7,5 por ciento en el municipio en el último año, según datos ofrecidos por la formación en una nota, a través de Fotocasa. Asimismo, el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida tenía 307 inscripciones activas al cierre de septiembre.

"Un piso de dos dormitorios ya se anuncia por 800 euros al mes. Para muchos jóvenes de Cártama y de la Estación, independizarse empieza a significar tener que marcharse del pueblo", ha señalado el portavoz municipal de Vox, Francisco Porras Brenes.

Tras la publicación de la aprobación inicial de la modificación del PGOU para crear suelo urbanizable en Cerro Alto, Porras ha pedido que el Ayuntamiento concrete qué parte del sector se reservará para vivienda protegida y cuántas viviendas podrán construirse. El portavoz ha reiterado la propuesta que defendió en el pleno de octubre para desarrollar las parcelas municipales mediante el derecho de superficie.

"El Ayuntamiento puede conservar la propiedad del suelo y facilitar que se construyan viviendas a precios asequibles. Queremos que se estudie parcela por parcela qué se puede hacer y en qué plazo, con fórmulas como el alquiler con opción a compra", ha explicado.

Así, Vox ha defendido la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, la vivienda social y las ayudas públicas a la vivienda. En el ámbito municipal, el grupo propone que las bases de adjudicación valoren el tiempo de empadronamiento en Cártama dentro del marco legal. "Si ponemos suelo municipal para construir vivienda protegida, queremos que se tenga en cuenta a quienes llevan años viviendo aquí y hoy tienen dificultades para seguir en el municipio", ha señalado Porras.

En relación, el portavoz ha enmarcado el plan local en el paquete de medidas que Vox viene defendiendo para "ampliar la oferta y facilitar el acceso a la primera vivienda habitual". Además, la formación propone suprimir los impuestos que pagan los españoles al comprar su primera vivienda habitual, tanto nueva como de segunda mano, mediante las reformas que correspondan al Estado y a la Junta de Andalucía.

En suma, Vox ha pedido al Consistorio que publique periódicamente el precio medio del alquiler, el número de inscripciones activas en el registro y el inventario de parcelas municipales disponibles. "Queremos que los vecinos sepan en qué terrenos se puede construir, cuántas viviendas están previstas y cuándo podrán optar a ellas", ha concluido Porras.