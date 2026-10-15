Vox registra una moción en la Diputación para instar al Ayuntamiento de Málaga a devolver las multas por la ZBE

Archivo - Cartel de Zona de Bajas Emisiones en Málaga capital - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en la Diputación de Málaga ha registrado una moción para que el organismo provincial pida al Ayuntamiento de Málaga la "devolución inmediata y de oficio" de todas las sanciones impuestas y cobradas al amparo de los preceptos anulados de la Ordenanza de Movilidad que regulaban la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital.

La iniciativa de Vox, explica la formación a través de una nota, reclama que el Consistorio asuma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y devuelva las cantidades cobradas "indebidamente", junto con los intereses que legalmente correspondan, sin obligar a cada ciudadano a presentar una reclamación individual ni a asumir gastos de asesoramiento jurídico.

El portavoz del grupo provincial Vox, Antonio Luna, ha advertido de que esta regulación "ha perjudicado especialmente a los vecinos de los municipios de la provincia que necesitan desplazarse diariamente a Málaga por motivos laborales, sanitarios, educativos o familiares".

Asimismo, Luna ha considerado que la Zona de Bajas Emisiones "ha castigado especialmente a trabajadores, autónomos, pequeños empresarios, personas mayores y familias con menos recursos económicos, que no podían afrontar la compra de un vehículo nuevo para seguir accediendo a la capital".

La moción registrada por Vox defiende que la decisión del Ayuntamiento de Málaga de acatar la sentencia y dejar de imponer sanciones conforme a la regulación anulada "resulta insuficiente" si no va acompañada de la reparación económica a quienes ya abonaron las multas.

"No se puede permitir que el Ayuntamiento conserve en sus arcas cantidades recaudadas al amparo de una regulación anulada judicialmente", ha dicho Luna.

Por su parte, Vox ha reclamado a la Diputación que inste al Ayuntamiento de Málaga a poner en marcha, con la colaboración de Gestrisam, un "procedimiento específico, ágil y accesible" para revisar de forma acumulada las sanciones afectadas y proceder a la devolución íntegra de los importes indebidamente cobrados, incluidos los intereses que legalmente procedan.

En la misma línea, la formación ha solicitado que el Consistorio comunique individualmente a los afectados tanto la apertura como el resultado del procedimiento, requiriéndoles únicamente los datos imprescindibles y evitando cualquier trámite innecesario.