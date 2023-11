Vuelta de Chambao, Shinova con Valira, La Bien Querida y Lia Kali con Vera GVR llenarán de música el Festival de Málaga

El certamen recupera su FM Festival con cuatro conciertos en la sala Paris 15 del 1 al 10 de marzo de 2024



MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Málaga recupera los conciertos de su FM Festival, con cuatro citas en la sala Paris 15 protagonizadas por artistas representativos de la escena independiente española.

En colaboración con la propia sala y con Crash Music, el 1 de marzo FM Festival se inaugura a la par que el 27 Festival de Málaga con una noche especial que traerá de vuelta a Chambao. Le seguirán Shinova con Valira el 2 de marzo; La Bien Querida, el 9, y cierran el cartel Lia Kali con Vera GVR el 10 de marzo.

Las entradas para los cuatro conciertos están a la venta este lunes en crashmusic.es. Las entradas para Chambao tendrán un precio de lanzamiento de 20 euros la general y 50 la entrada VIP --incluye meet & greet--.

Para Shinova con Valira, 24 euros; 22 para La Bien Querida y Lia Kali con Vera GVR, 15, han señalado desde el certamen cinematográfico malgueño en un comunicado.

La historia que comenzó hace más de 20 años, cuando el Flamenco Chill revolucionó el sonido y la vida para siempre, está de vuelta. Han sido muchas canciones, muchos discos, muchos conciertos y muchas vivencias las que han llevado a La Mari hasta el punto actual. Más de 20 años de experiencia que han forjado a la artista como un referente y un icono de la música española dentro y fuera de nuestras fronteras.

Este 2023 La Mari ha regresado con el nuevo disco de Chambao en un repaso necesario de los momentos más emocionantes de sus últimos años, con una gira muy especial en España, América Latina y Europa.

Por otro lado, una de las bandas con más proyección y creciente éxito de la escena española, Shinova, se subirá el 2 de marzo al escenario de la sala Paris 15 junto con Valira. No será su primer encuentro, ya que el nuevo single de los valencianos, 'Frente al latido', cuenta con la colaboración de Gabriel de Shinova en un tema de alma rockera donde manda el corazón y las emociones por encima de la razón.

Shinova acaba de publicar 'Alas' (Warner Music), el primer adelanto de su nuevo álbum 'El Presente' (Warner Music, marzo 2024). Con un sonido vanguardista e internacional, el primer single de este nuevo trabajo de Shinova deja claro el concepto sónico y temático del disco: potente, melódico y con un estribillo redondo y directo.

Este último álbum ha sido producido en colaboración con Manuel Colmenero, quien también desempeñó un papel fundamental en el disco anterior de la banda vizcaína.

LA BIEN QUERIDA

'Papprika' es el séptimo y tan esperado álbum de La Bien Querida, que se escuchará el 9 de marzo en la Paris 15. 'La Perra del Hortelano' fue, allá por el mes de mayo, lo primero que se escuchó de 'Paprika', trabajo con el que se estrena en el sello discográfico Sonido Muchacho. El tema es en sí mismo, una declaración de intenciones. Marca el tono del disco a la vez que pone tierra de por medio respecto a sus últimas entregas.

Este medio tiempo marca de la casa se nutre de extremos en un texto que, en palabras de la propia Ana Fernández-Villaverde, habla "de todas las mujeres que habitan en ella". Víctima y verdugo, buena y mala, todo o nada, todo depende de cómo se mire y de quién esté mirando. Once son las canciones que forman el nuevo trabajo de La Bien Querida. Once canciones con mayúsculas de esas que no se olvidan y te atrapan para siempre.

Asimismo, una de las voces más solicitadas del panorama, Lia Kali, presentará el 10 de marzo su esperado primer álbum en solitario en un concierto que nos traerá a otra joven voz, la de la almeriense Vera GVR. Lia Kali descubrió la música en casa y con 16 años se recorrió todas la jams de la Ciudad Condal a lomos de su bicicleta. Es en las jams donde entabla relación con muchos músicos y artistas de la escena barcelonesa y donde dialoga con el reggae, el jazz, el soul y el rap.

Desde entonces, jamás ha dejado de cantar. Da el salto de las jams a otros escenarios con varios proyectos, como el tributo a Amy Winehouse y es así como reafirma su idilio con el escenario: ese es su lugar. Con la pandemia se lanza a escribir sus propios temas y descubre la sanación personal que implica el proceso. Es así cómo Lia Kali empieza a componer la banda sonora de las caídas de su día a día y cómo llueven colaboraciones con Lupita's Friends, Sofia Gabanna, Santa Salut, Elane, Hard GZ, Denom, Delaossa y muchos otros.