Vuelve el concurso exprés de cortos 'Archidona es de Cine' que convertirá el municipio en escenario de ficción

Cartel del concurso exprés de cortometrajes 'Archidona es de Cine'. - DIPUTACIÓN/ARCHIDONA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Archidona (Málaga) se prepara para celebrar la tercera edición de su concurso exprés de cortometrajes 'Archidona es de Cine', que cuenta con el apoyo de la Diputación y que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre. Durante 24 horas, el municipio volverá a prestar sus calles, su patrimonio y sus rincones para que los participantes los transformen en ficción.

El vicepresidente de Cultura y Educación de la Diputación, Manuel López Mestanza, junto al alcalde, Juan Manuel Almohalla, han presentado este certamen y han explicado que los equipos estarán formados de tres a diez personas. Para participar no es necesario contar con una productora detrás, está permitido el uso del teléfono móvil.

La inscripción será gratuita y el plazo permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre. Así, las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en el Registro de Entrada.

López Mestanza ha destacado "el prestigio de este certamen que dinamiza la actividad del pueblo durante dos días, siendo también un importante vehículo de promoción de su patrimonio y rincones emblemáticos".

Cada equipo podrá entregar un único cortometraje de temática libre y con una duración máxima de ocho minutos, créditos incluidos. El verdadero desafío comenzará el sábado 21 cuando la organización desvelará varios elementos que todos los equipos tendrán que incorporar obligatoriamente a su historia: una localización de Archidona, una frase y un objeto. Hasta ese momento nadie sabrá cuáles son.

A partir de ahí comenzará la carrera contra el reloj: buscar una idea, escribirla, distribuir papeles, encontrar actores, decidir planos, desplazarse hasta las localizaciones, grabar, solucionar los inevitables imprevistos de cualquier rodaje, montar las imágenes, trabajar el sonido y entregar una película terminada en apenas 24 horas.

Los trabajos deberán estar rodados íntegramente en Archidona, convirtiendo al propio municipio en una parte inseparable de cada historia.

Además, la organización facilitará, dentro de sus posibilidades, el acceso a entornos naturales, establecimientos, edificios y otros espacios que puedan necesitar los participantes, siempre que las solicitudes se realicen con suficiente antelación. También se pondrá a disposición de los equipos un espacio para la edición de los trabajos.

Los cortometrajes llegarán finalmente a la gran pantalla del Auditorio Municipal José Luis Miranda, donde el domingo 22 de noviembre, a partir de las 17,00 horas, serán exhibidos ante el público antes de conocerse el fallo de un jurado profesional vinculado al ámbito audiovisual.

La tercera edición establece un primer premio de 2.000 euros y trofeo, un segundo premio de 1.000 euros y trofeo y un premio local de 500 euros y trofeo. Este último vuelve a tener un significado especial para la organización. El objetivo es que el certamen no solo atraiga a creadores de otros lugares, sino que quienes viven en Archidona se atrevan también a contar sus propias historias.