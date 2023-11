Weekend Beach Festival se celebrará del 4 al 6 de julio en la costa de Vélez-Málaga y prevé un cartel "sin precedentes"

VÉLEZ-MÁLAGA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Weekend Beach Festival Torre del Mar celebrará su novena edición en este núcleo poblacional de Vélez-Málaga, a orillas del Mediterráneo, en el corazón de la Costa del Sol, del 4 al 6 de julio de 2024. "Un plan de vacaciones que promete un cartel de lo más atractivo y actual lleno de la mejor y más actual música para que los weekers lo agenden desde ya en sus calendarios de verano", señalan desde la organización.

Este gran encuentro que acoge a weekers de todas las generaciones y gustos musicales, recibió el año pasado 100.000 asistentes y tuvo un impacto económico de más de seis millones de euros y se encuentra entre los diez festivales más importantes de España.

Los organizadores adelantan que sus cuatro escenarios ubicados a la orilla del mar, en un recinto dotado de todas las comodidades, con fácil acceso, zona de acampada, aparcamiento a pocos metros son los complementos perfectos para tomar la decisión más acertada y asistir a Torre del Mar en la primera semana de julio.

El próximo domingo 19 de noviembre a las 17 horas se activará a la venta de abonos para asistir al festival con cupos especiales en diferentes tramos.

En ediciones anteriores de Weekend Beach Festival Torre del Mar han actuado artistas y bandas tales y como Maluma, Mando Diao, Nicky Jam, Bastille, Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Original Wailers, The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Nervo, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls, Vetusta Morla, Bunbury, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Rozalén, Love of Lesbian, Izal, Fangoria, Rosendo, Juanito Makandé, Estopa, SFDK, Kase O, Rozalén, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodriguez, Rosendo, Mago de Oz, Fuel Fandango, La M.o.d.a, La Pegatina o MClan.