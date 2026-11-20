Concejal Delegado De Deporte, Borja Vivas, Junto Al Director General De Deporinter, Joaquín Cuevas, En La Presentación De La XI Bokeron Bike - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, patrocina la 'XI Bokeron Bike', que consiste en distintas pruebas deportivas que se llevarán a cabo en el entorno de los Montes de Málaga.

El sábado 28 de noviembre, a partir de las 10,00 horas, están previstas las salidas de las categorías 'Bokeron Adventure' 'Bokeron Race', 'Bokeron Gravel' y 'E-Bike' desde la 'Explanada de las Contadoras', aunque previamente, entre las 08,30 y las 09,30 horas, se llevará a cabo la retirada de dorsales.

La carrera está organizada por 'Deporinter' y las inscripciones se podrán realizar en la página web www.bokeronbike.com hasta el 23 de noviembre.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director general de Deporinter, Joaquín Cuevas, ha presentado este viernes la prueba.

La competición consiste en una carrera de bicicleta de montaña y que tiene diferentes categorías, tanto para la modalidad femenina como la masculina: 'Bokeron Adventure', con un recorrido de 34 kilómetros y un desnivel acumulado de 719 metros; 'Bokeron Race', con 68 kilómetros de travesía y un desnivel acumulado de 1.438 metros; 'Bokeron Gravel' con idéntico kilometraje y desnivel que la anterior; y, por último, la modalidad 'E-Bike', una categoría no competitiva que permite a los usuarios de bicicletas eléctricas disfrutar de este deporte.

La edad mínima para participar es de 16 años. En función de la dificultad, se establecen las subcategorías de junior, sub 23, élite, máster 30, 40, 50 y 60.

Los mejores clasificados, teniendo en cuenta el menor tiempo empleado, obtendrán premios dotados económicamente. Los corredores deberán ir equipados con casco, calzado e indumentaria adecuada para la práctica de este deporte. Asimismo, la organización ha previsto dos puntos de avituallamientos señalizados.