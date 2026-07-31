La XV edición de la 'Pasarela Larios Fashion Week' de Málaga reúne a diseñadores nacionales e internacionales

Cartel de la XV edición de la 'Pasarela Larios Málaga Fashion Week'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 'Pasarela Larios Málaga Fashion Week' celebrará su XV edición los días 25 y 26 de septiembre en la calle Marqués de Larios del centro histórico. La pasarela, que cuenta con 300 metros de longitud, es la más larga de Europa y acogerá desfiles tanto de diseñadores consagrados como de jóvenes creadores, el concurso 'Talento y Creatividad 2026', la III Pasarela Contra el Cáncer de Mama y otras actividades paralelas.

Las concejalas delegadas de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, y de Servicios Operativos, Teresa Porras, han informado este viernes sobre la programación del evento.

Junto a las ediles han estado la directora de la Pasarela, María José González; la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez; el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Juan Carlos Martín; y el presidente fundador de Laboratorios Kapyderm, Pastor Vilaseca.

Los asistentes a la pasarela situada en la calle Marqués de Larios podrán apreciar las propuestas de firmas locales, nacionales e internacionales.

m Así, el evento contará con los desfiles confirmados de Mona Al Mansouri (Emiratos Árabes Unidos), Btisam Dahane, La Gioconda Novias, Kaba Fashion Style, Allure Beldi, Juan Carlos Armas, Félix Ramiro, It Spain, Ángel Schlesser, ByVel, Nati Rudnitskaya, María Diezma, Susana Hidalgo, Lucía Cano, Ágatha Ruiz de la Prada, Hard Rock Cafe y Harper & Neyer.

Además de los desfiles principales, la Pasarela Larios ofrecerá una serie de actividades complementarias, como el concurso 'Talento y Creatividad 2026', que impulsará el diseño emergente y contará con la presentación de la colección de la ganadora de la edición anterior, Xenia Albacete.

Durante la semana del 27 de septiembre, el Hotel Only YOU Málaga acogerá una muestra dedicada al universo creativo del diseñador IT Spain y el viernes 2 de octubre el Gran Hotel Miramar será el escenario donde el diseñador Jesús Segado presentará en primicia su nueva colección.

Como broche final a la XV edición de Pasarela Larios, el 7 de octubre se celebrará la III Pasarela Contra el Cáncer de Mama, organizada por la AECC de Málaga en colaboración con Nueva Moda Producciones.

La explanada del Centre Pompidou Málaga volverá a convertirse en el escenario de este desfile solidario, una iniciativa que une moda, compromiso y solidaridad para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama y apoyar la labor que desarrolla la asociación.

Asimismo, los voluntarios de la AECC participarán en las dos jornadas de la celebración de Pasarela Larios ofreciendo apoyo al equipo de organización en la recepción de los asistentes. Además, la asociación contará con un espacio informativo y de productos solidarios en la Plaza de la Constitución para visibilizar su labor e invitar a la ciudadanía a sumarse a esta causa.

El Ayuntamiento de Málaga coorganiza este evento junto a la promotora del mismo en virtud del convenio aprobado el pasado año para el desarrollo de las actividades de la 'Pasarela Larios Málaga Fashion Week'. El objeto de este convenio es el de impulsar la moda española y apoyar y promocionar a sus diseñadores, además de contribuir a la difusión de la moda hecha en Málaga a través de la participación de varias áreas municipales.