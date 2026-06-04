Yago School Málaga inicia el proceso de autorización del Primary Years Programme para ser un colegio IB Continuum

Aulas de Yago School Málaga - YAGO SCHOOL MÁLAGA

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Yago School Málaga ha iniciado oficialmente el proceso de autorización del Primary Years Programme (PYP) del Bachillerato Internacional (IB), un nuevo hito que sitúa al colegio a las puertas de convertirse en el primer colegio IB Continuum School de la ciudad de Málaga, una distinción reservada a aquellos centros que ofrecen de manera integrada los tres programas del Bachillerato Internacional: PYP, MYP y DP.

La noticia llega, según han explicado desde el centro en un comunicado, apenas unos meses después de la obtención de las autorizaciones del Middle Years Programme (MYP) y del Diploma Programme (DP), conseguidas durante los cursos 2025 y 2026, consolidando el crecimiento de un proyecto educativo que se ha convertido en un referente y en una de las propuestas más innovadoras y ambiciosas del panorama educativo nacional.

"Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una experiencia educativa coherente y de excelencia desde los primeros años de vida hasta el acceso a la universidad. Iniciar el proceso de autorización del PYP nos acerca a esa visión y nos permite seguir construyendo un modelo educativo internacional sólido, conectado y con una identidad propia", destacan desde el centro.

La incorporación del PYP permitirá completar el itinerario IB dentro de Yago School Málaga, garantizando una continuidad pedagógica basada en los principios que han convertido al Bachillerato Internacional en uno de los modelos educativos "más prestigiosos y reconocidos del mundo".

Presente en más de 6.000 colegios de más de 150 países, el IB promueve una educación centrada en "la indagación, el pensamiento crítico, la autonomía, la mentalidad internacional y el desarrollo integral del alumno, preparando a los jóvenes para afrontar con éxito los retos de un mundo cada vez más global y cambiante", han explicado.

Convertirse en un colegio IB Continuum supone "ofrecer a los alumnos una experiencia educativa conectada y coherente en todas las etapas, favoreciendo una progresión natural de competencias, habilidades y valores desde la infancia hasta el final de la etapa escolar".

CRECIMIENTO SOSTENIDO SIN RENUNCIAR A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA

Uno de los aspectos que ha marcado la evolución de Yago School Málaga desde su apertura ha sido su capacidad "para crecer manteniendo una atención cercana y personalizada". Con un máximo de 20 alumnos por aula, el colegio continúa apostando por un acompañamiento individualizado que permite conocer y desarrollar el potencial de cada estudiante.

Este crecimiento ha venido acompañado de reconocimientos como su inclusión entre los 100 mejores colegios de España según Forbes, así como la reciente autorización de los programas IB, logros que avalan la solidez de un proyecto educativo que mira al futuro con ambición y responsabilidad.

La propuesta educativa de Yago School Málaga se sustenta sobre cinco grandes pilares: la educación en valores; la excelencia académica; la enseñanza plurilingüe; la música como herramienta de desarrollo personal y el deporte como escuela de vida.

Esto es por tanto, un paso más en un proyecto "que no deja de crecer y que sitúa a Málaga en el mapa de la excelencia educativa internacional".