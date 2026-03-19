Abre la undécima Feria de los Pueblos en Jaén para mostrar "la riqueza y el potencial" de la provincia

Inauguración de la undécima Feria de los Pueblos en Jaén. - JAEN ESTUDIO

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la Feria de los Pueblos ha abierto este jueves sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén para dar a conocer hasta el próximo domingo, 23 de marzo, "todo lo que atesora la provincia jiennense y subrayar todo lo mucho y muy bueno que posee esta tierra", ha destacado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes.

La Administración provincial organiza esta muestra que se enmarca en la conmemoración del Día de la Provincia y busca "que apreciemos y valoremos la riqueza de los 97 municipios jiennenses, además de reforzar nuestra identidad como provincia y contribuir a que nos sintamos orgullosos de esta tierra", ha remarcado Reyes, que ha inaugurado esta feria junto a alcaldes jiennenses, miembros de la Corporación provincial, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras autoridades.

Esta edición cuenta con la presencia de más de 250 expositores, en los que están representados los municipios jiennenses a través de los stand de sus respectivos ayuntamientos, de las asociaciones de desarrollo rural y de la propia Diputación de Jaén. Asimismo, están presentes más de 120 empresas de distintos sectores y cerca de 30 firmas agroalimentarias que forman parte de la estrategia Degusta Jaén.

Serán más de 220 las actividades gratuitas, dirigidas a todos los públicos, las que se desarrollarán a lo largo de las distintas jornadas de esta feria, "un amplio abanico de propuestas destinadas a mostrar el potencial del territorio jiennense", tal y como ha señalado Reyes. El contenido de muchas de ellas girará en torno al cambio climático, que es el eje temático de esta edición y protagonista de la imagen y del diseño de esta feria.

"La provincia de Jaén es en sí misma una oportunidad para afrontar el reto climático, por las características de nuestro territorio y por la labor que se viene desarrollando en esta materia", por ello "queremos aprovechar esta feria para concienciar a la población sobre cómo nos afecta este reto y cómo podemos contribuir a aminorar sus efectos", ha destacado el presidente de la Diputación Provincial.

De esta forma, entre las distintas actividades, se llevarán a cabo unas jornadas sobre las consecuencias del cambio climático en nuestros municipios, que ha organizado la Administración provincial, además de talleres sobre el cambio climático y la economía circular, a lo que se sumarán exposiciones sobre el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, el Plan de Infraestructuras Hidráulicas, el Centro de Innovación Territorial, ubicado en Beas de Segura, o las vías verdes.

El Concurso de Pintura Rápida, que alcanza su tercera edición, también estará dedicado al cambio climático y habrá demostraciones culinarias ligadas a la oferta gastronómica sostenible de los parques naturales de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de Sierra Mágina.

También en el amplio programa de iniciativas que se llevarán a cabo en el marco de esta Feria de los Pueblos, el público podrá asistir a actividades de divulgación científica, juegos interactivos, exhibiciones de pintura, diseño y escultura, pasacalles y recreaciones, además de actuaciones musicales y de danza, degustaciones de productos típicos de distintas localidades, así como presentaciones de iniciativas y eventos turístico-culturales por parte de municipios y empresas.

Esta muestra tiene acceso gratuito y permanecerá abierta este viernes y la jornada del sábado entre las 10,30 y 19,30 horas, mientras que el domingo su horario será de 10,30 a 17,00 horas.

La inauguración de la undécima edición la Feria de los Pueblos ha estado precedida por la entrega de los Premios de la Provincia, que este año han sido otorgados por la Diputación de Jaén al jurista Baltasar Garzón, la cooperativa jiennense Macrosad, la escritora linarense Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén, Paraíso Interior.