Las actividades ligadas a la gastronomía local centrna la segunda jornada del Salón Degusta en Jaén

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, con la Cofradía Gastronómica El Dornillo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las actividades ligadas a la gastronomía jiennense han centrado la programación de la segunda jornada de la quinta edición del Salón de la Alimentación y la Gastronomía Degusta en Jaén, que se está desarrollando en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha visitado este domingo este evento que finalizará el lunes, 20 de abril y que reúne a "más de medio centenar de empresas agroalimentarias de las provincias de Jaén y de Granada".

Tal y como ha indicado la institución provincial en una nota, a través de este salón, "tanto el público en general como profesionales de la hostelería y la alimentación están teniendo la oportunidad de conocer la amplia variedad y la gran calidad de los productos agroalimentarios Degusta Jaén, a los que se han sumado por primera vez este año productos englobados en la marca Sabor Granada", ha señalado Reyes, que ha asistido a la celebración de distintas actividades que se han llevado a cabo en la jornada de este domingo.

Con la celebración de esta feria, como ha remarcado el presidente de la Administración provincial, "seguimos profundizando en dar a conocer un sector agroalimentario de la provincia que es sinónimo de calidad, de esfuerzo y de cercanía, y que es fundamental para mantener la población en nuestros municipios".

Para ello, "unas 50 empresas de Degusta Jaén y cinco empresas de Sabor Granada están presentes durante estos días, sábado y domingo, dedicados al público en general, y mañana a los profesionales", ha detallado Paco Reyes, que también ha valorado que esta presencia empresarial "está acompañada de una agenda de casi 50 actividades a lo largo de todos estos días, poniendo el foco en la importancia que el sector agroalimentario, además del aceite de oliva, tiene en una provincia como la nuestra".

De este modo, estos productos se han convertido, a su juicio, "en imprescindibles, gracias a su compromiso y calidad, en muchos de los restaurantes de la provincia de Jaén". De esta manera, Degusta Jaén se ha "consolidado como una gran familia que va creciendo, porque ya son más de 300 empresas, 3.500 referencias y 2.500 empleos directos los que crean en nuestra provincia, poniendo de manifiesto la importancia que tienen en una tierra como Jaén", ha apostillado Reyes.

En esta segunda jornada, la programación de este salón ha incluido catas de aceites a cargo de las denominaciones de origen Sierra de Cazorla y Sierra de Segura, así como de quesos y vinos de Jaén, de lo que se ha encargado la Asociación de Sumilleres de Jaén.

En concreto, la Cofradía Gastronómica El Dornillo ha llevado a cabo la iniciativa 'La Gran Pipirrana', con la que se han ofrecido a un precio simbólico tapas de pipirrana de Jaén a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Junto a este plato, el público ha podido degustar también cordero segureño y marisco, así como tapas elaboradas por chefs de los restaurantes Bocao Vitango, La Mar Salá, Casa Herminia y Leticia Navarro 'Dgustar, que están adheridos a Degusta Jaén.

Además de contar con una zona de ludoteca, hinchables y talleres, el público infantil ha tenido la oportunidad de tomar parte esta mañana en la iniciativa Pequechef, mientras que esta tarde se desarrollarán talleres de cocina en familia en los que se elaborarán productos de repostería para celíacos y se realizará un juego de catas a ciegas de productos Degusta Jaén.

Otra de las principales actividades ligadas a la gastronomía y los productos agroalimentarios jiennenses que se está llevando a cabo en esta jornada es la final del Concurso de Gastronomía 'Degusta Jaén, que cuenta con la presencia del profesor de cocina del programa televisivo 'Escuela Canal Cocina', Sergio Fernández, y que están disputando los chefs Antonio Fuillerat, de Gastrobar Qübba, de Granada; Juan José Mesa, del restaurante Radis, de Jaén; José María Molina, de Bocao Vitango, y Rubén Martín, de Ka-orü Sushibar & Cocktail --ambos también ubicados en Jaén--.

De igual forma, la programación de esta jornada, que ha dado comienzo con una actividad formativa de marketing digital para las empresas participantes, ha incluido las actuaciones de la humorista Eva y Qué, el cantaor Manuel de Angustias y la Escuela de Flamenco El Tabanco.