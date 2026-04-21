Por Andalucía propone blindar el litoral de Huelva frente al cambio climático

La candidata número 2 de la coalición Por Andalucía en la provincia de Huelva, Carmen Contreras, durante un reparlo electoral en Punta Umbría. - POR ANDALUCÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La candidata número 2 de la coalición Por Andalucía en la provincia de Huelva, Carmen Contreras, ha situado la defensa del medio ambiente como "prioridad política" durante un reparto electoral celebrado este martes en el mercado de Punta Umbría, donde ha advertido del "deterioro acelerado" del litoral onubense y ha reclamado "un cambio de modelo que priorice la sostenibilidad frente a la especulación".

Al inicio de su intervención, la candidata ha subrayado que "quien conoce Punta Umbría, sus playas o El Portil sabe que el litoral está cambiando a una velocidad de vértigo", una situación que ha vinculado tanto al cambio climático como a un desarrollo urbanístico que, según ha señalado, "ha ido destruyendo las playas, comiéndose las costas y explotándolas como si no tuvieran límite".

En un comunicado, Contreras ha insistido en que la crisis ambiental en la provincia "no es casual", sino consecuencia de "un modelo que ha priorizado el beneficio económico de unos pocos por encima del medio ambiente, la salud y la tierra", criticando la actuación de la Junta de Andalucía por "mirar hacia otro lado" ante problemas estructurales.

Entre ellos, ha citado el vertedero de Nerva, que ha definido como "colmatado" y cuyo cierre llevan años reclamando, así como el problema de los fosfoyesos en la ría de Huelva, sobre los que ha advertido del "riesgo ambiental y sanitario". "Mientras pedimos soluciones, se plantean ampliaciones o se mantiene la inacción institucional", ha lamentado.

La candidata ha defendido que desde Por Andalucía "hablar de medio ambiente es hablar también de salud y de calidad de vida", apostando por políticas que protejan el litoral, aborden con "rigor científico" los problemas ambientales y "blinden espacios como Doñana".

En relación a la regresión de la playa de El Portil, desde la coalición han apostado por "soluciones basadas en criterios científicos". En este sentido, han defendido que la intervención en el litoral debe estar guiada por equipos técnicos y no por decisiones políticas basadas en "soluciones de hormigón", insistiendo en la "necesidad de invertir en investigación y planificación sostenible".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN SANITARIA Y DE INFRAESTRUCTURAS

Durante el encuentro con vecinos, la candidata también ha abordado otras cuestiones como la sanidad pública, criticando el "retraso" en infraestructuras como los centros hospitalarios previstos en Aracena, Bollullos o Lepe. A su juicio, esta situación responde a "una estrategia de desmantelamiento de la sanidad pública para favorecer a la privada".

Asimismo, ha alertado del "deterioro" del Hospital de Riotinto y de las "dificultades" de acceso sanitario en comarcas como la Cuenca Minera o la sierra, donde ha señalado que "cada vez está más en riesgo la atención a la ciudadanía".

En materia de infraestructuras, ha advertido del "mal estado" de las carreteras autonómicas en el interior de la provincia, calificándolas de "intransitables", y ha puesto el foco en "el déficit ferroviario" de Huelva, a la que ha descrito como "una de las provincias peor comunicadas por tren del país".

La candidata ha criticado también las políticas de vivienda de la Junta, asegurando que "han perdido su sentido público al permitir la especulación y el acceso de rentas elevadas a viviendas protegidas". Frente a ello, ha propuesto movilizar viviendas vacías en manos de fondos de inversión y recuperar el carácter social de la vivienda pública.

Por último, en materia fiscal, ha defendido un modelo basado en la progresividad, en el que "quienes más tienen contribuyan más", incluyendo a grandes empresas como las del polo químico. "Sin una fiscalidad justa no hay servicios públicos de calidad", ha concluido.

