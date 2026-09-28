Alcalá la Real (Jaén) acogerá 'Entresíes', una muestra dedicada al sector eventos y ceremonias

Presentación de 'Entresíes' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá la Real (Jaén) acogerá del 16 al 18 de octubre la primera edición de 'Entresíes', una muestra organizada por la Unión de Empresarios de esta localidad, y en la que colabora la Diputación de Jaén, que busca promocionar a comerciantes y artesanos locales.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado junto a la concejala de Comercio alcalaína, María José García; la responsable de Caja Rural de Jaén en la Sierra Sur, Pepa Ruiz; y representantes del colectivo empresarial de esta localidad, Juan de Dios Serrano y Laura Pérez; en la presentación de este evento que tendrá lugar en el Patio de la Trinidad de la Fortaleza de La Mota.

Durante su intervención, la responsable del área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Administración provincial ha puesto de relieve el importante dinamismo empresarial de Alcalá la Real en torno al sector de las bodas y las ceremonias, con "empresas locales cualificadas y con mucho talento, que ofrecen servicios de calidad tanto en la provincia como fuera de ella".

En este sentido, Arco ha destacado la colaboración de la Diputación de Jaén "para que las buenas ideas encuentren apoyo, para que los proyectos empresariales ganen visibilidad y para que nuestras empresas puedan crecer, innovar y generar empleo de calidad".

Así, la diputada ha subrayado que estas jornadas "son un buen ejemplo de ello, ya que ofrecen un espacio para mostrar productos y servicios y sirven además para establecer contactos y sinergias entre empresarios".

Por otro lado, la responsable provincial ha puesto en valor el papel de la Unión de Empresarios de Alcalá la Real, "un colectivo que está atento a las necesidades de los sectores productivos del municipio, escucha a sus profesionales y trabaja para impulsar iniciativas que respondan a las nuevas oportunidades de mercado".

En esta línea, Inés Arco ha añadido que "esa sensibilidad es fundamental, porque el desarrollo local no se construye desde un despacho, sino escuchando a quienes cada día levantan la persiana de un comercio, mantienen una empresa, ofrecen un servicio o deciden emprender".

Además de la Diputación de Jaén, esta muestra cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Caja Rural de Jaén. Durante tres días, los visitantes podrán conocer de primera mano las últimas tendencias vinculadas a la organización de eventos y la gastronomía, además de acercarse a la oferta de una amplia representación de empresas locales de sectores como la moda, la joyería, la floristería, la imagen, el maquillaje y la música.

La programación se completará con talleres protagonizados por artesanos y por distintos desfiles.