Arranca el plazo de presentación de trabajos de la quinta edición del concurso fotográfico de la Diputación

Archivo - Fotografía de Gustavo Barba, premiada en el concurso 'Recorriendo los Caminos Naturales Vías Verdes de la provincia de Jaén' - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha informado del inicio del plazo de presentación de proyectos del concurso fotográfico 'Recorriendo los Caminos Naturales Vías Verdes de la provincia de Jaén', que alcanza este año su quinta edición. Este tiene como objetivo "subrayar la singularidad de estos espacios, invitando a la ciudadanía a redescubrirlos a través de la fotografía y dar a conocer la belleza de sus parajes y el patrimonio que atesoran", según ha señalado la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda.

Según ha incidido la institución provincial en una nota, hasta el próximo 20 de octubre se podrán presentar fotografías a este concurso, en el que pueden participar tanto personas aficionadas como profesionales y que está dotado con 1.200 euros en premios. En esta edición se han establecido cuatro categorías --con un premio de 300 euros cada una-- y cada participante podrá concurrir a una única modalidad con un máximo de dos fotografías, que se podrán realizar con cámara convencional, dispositivo móvil o dron, siempre que éste último cumpla la normativa vigente en esta materia.

La primera de las categorías de este concurso está dedicada a los paisajes de los caminos naturales vías verdes. A ella se podrán enviar imágenes que representen la diversidad y calidad paisajística del entorno de estos itinerarios, además de que reflejen panorámicas, vistas singulares o escenas que destaquen por su valor estético y ambiental.

La segunda modalidad de este certamen está centrada en aquellas fotografías que reflejen el uso público y las actividades que se desarrollan en estos caminos -como senderismo, cicloturismo, paseos familiares, actividades deportivas, ocio o disfrute del entorno, entre otras-, mientras que la tercera categoría se dirige a instantáneas que muestren la riqueza y singularidad del medio natural asociado a las vías verdes, a través de su flora, fauna, cursos de agua o formaciones geológicas, entre otros elementos.

Por último, la cuarta modalidad de este concurso está dedicada a imágenes cuyo contenido muestre el patrimonio ferroviario de estos caminos naturales, como estaciones, apeaderos, puentes, viaductos, túneles, muros, señalización histórica, edificaciones auxiliares y cualquier infraestructura o vestigio asociado al uso ferroviario original.