Los Baños Árabes de Jaén acogerán en abril la gala de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino

Presentación de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Mar. (EROA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogerá el 7 de abril el acto de entrega de los III Premios al Emprendimiento y el Liderazgo Femenino en Jaén. Esta iniciativa, que impulsa la Diputación de Jaén junto a Combo Comunicación, tiene por objeto reconocer el talento de mujeres jiennenses que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, que ha participado en la presentación de estos reconocimientos junto a la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz; y María José Segura, CEO de Combo Comunicación, María José Segura; ha puesto de relieve que "estos galardones nacieron con el objetivo de visibilizar, reconocer y poner en valor el talento y esfuerzo de las mujeres que están transformando nuestra provincia".

En este sentido, ha resaltado que "hablar de emprendimiento femenino no es solo hablar de economía, es hablar de oportunidades, de independencia, de innovación, de justicia social y de mujeres que abren caminos, que generan empleo y que fijan la población en nuestros municipios".

Por su parte, la diputada de Igualdad y Juventud ha incidido en la labor que Diputación acomete en materia de igualdad real y oportunidades. De hecho, "estos premios forman parten del IV Plan Provincial para la Igualdad de Mujeres y Hombres y del programa de actividades que desde la Administración promovemos con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres - 8M", ha destacado la diputada.

Además ha puesto el acento en la necesidad de reconocer el talento de todas las mujeres, "una capacidad que durante mucho tiempo ha permanecido invisible, ya que a día de hoy aún existen desigualdades que se reflejan en distintas barreras, especialmente en un techo de cristal que sigue presente y que, en muchas ocasiones, continúa invisibilizándolas".

"Contamos con una provincia llena de asociaciones de mujeres empresarias, a las que queremos agradecer profundamente la labor que realizan cada día, ya que gracias a su trabajo, muchas otras mujeres encuentran apoyo para emprender o desarrollar sus proyectos en distintos puntos de nuestro territorio", ha concluido Ruiz.

En este acto de presentación, la CEO de Combo Comunicación ha agradecido "el compromiso y la colaboración" de la Diputación de Jaén para la puesta en marcha de estos premios, "que están contando con una amplia participación en esta edición". De igual forma, María José Segura ha invitado a que presenten sus candidaturas "a todas las mujeres líderes referentes del deporte, cultura, ciencia, innovación y tecnología de la provincia de Jaén".

Hasta este martes, 24 de marzo, se podrán presentar las candidaturas a las cinco categorías establecidas en estos premios --trayectoria profesional femenina, proyecto innovador en femenino, deporte en femenino, cultura en femenino y ciencia e innovación en femenino-- cuyas bases se pueden consultar a través de la web www.unimostalento.com .

El jurado de estos galardones estará compuesto por representantes de la Diputación de Jaén, de la Universidad de Jaén, de la Fundación Andalucía Emprende y de Combo Comunicación.