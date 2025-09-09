Cabra del Santo Cristo (Jaén) mejora sus recursos turísticos y culturales con una inversión de casi 300.000 euros

CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Cabra del Santo Cristo acomete proyectos de mejora de sus recursos turísticos y culturales que suman una inversión cercana a los 300.000 euros.

Así se ha puesto de relieve durante la visita que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha realizado este martes a esta localidad para conocer, de la mano de su alcalde, Juan Guidú, el estado de estas actuaciones que tienen financiación europea y de la Administración provincial.

En concreto, después de mantener un encuentro de trabajo en el Ayuntamiento en el que han participado concejales del equipo de gobierno, se han desplazado a la Casa Museo Cerdá y Rico, a la Casa de la Música y a la Casa de la Pradera.

"Comprobamos sobre el terreno que no es suficiente que llegue el dinero, sino que hay que tener claro dónde se invierte y cómo se gestiona. El trabajo de Juan Guidú y del equipo de gobierno es un claro ejemplo de ello", ha reconocido Reyes.

Además, ha afirmado que estas inversiones "suponen dotar de más oportunidades a quienes vengan a visitar y a hacer turismo en Cabra del Santo Cristo, pero especialmente para quienes tienen la suerte de vivir en este municipio de Sierra Mágina".

Tanto en la Casa Museo Cerdá y Rico, como en la Casa de la Pradera se acometen actuaciones enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Sierra Mágina.

Se trata de un plan que pretende convertir este parque natural en un espacio de referencia para el turismo de aventura y deporte de bajo impacto vinculado a los recursos de alta montaña. Junto a las actuaciones relacionadas con el turismo activo, también contempla otras de apoyo a la oferta de alojamientos de titularidad municipal y de mejora de los museos y centros de interpretación.

En concreto, en el espacio museístico de este médico pionero de la fotografía se han invertido más de 42.000 euros en la mejora y modernización del discurso expositivo con un nuevo montaje que estará finalizado en las próximas semanas.

También financiado con cargo al PSTD Sierra Mágina que gestiona y ejecuta la Diputación se encuentra el proyecto de adecuación del edificio anexo a la Casa de la Pradera para su uso como alojamiento turístico, aula de la naturaleza y servicios de apoyo al cicloturismo. Una intervención que complementará al albergue municipal existente, que cuenta con un presupuesto de más de 170.000 euros.

Por último, Reyes ha conocido el proyecto del aula sensorial en el edificio de la Casa de la Música. La Diputación de Jaén ha concedido una ayuda de 80.000 euros del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes para municipios de menos de 20.000 habitantes al Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo para que ejecute esta actuación que cuenta con un presupuesto de más de 93.000 euros.

El aula sensorial es una apuesta educativa pensada para la población más joven del municipio, un espacio donde los más pequeños adquieran una serie de aprendizajes mediante el estímulo de sus capacidades visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas y motrices.

"Desde la Diputación Provincial reconocemos el trabajo que está desarrollando este ayuntamiento y vamos a seguir colaborando para resolver los problemas y necesidades de los vecinos y vecinas de este municipio relativos al abastecimiento de agua potable o mejorando las comunicaciones e las infraestructuras viarias", ha destacado Reyes.

APOYO

Por su parte, el alcalde de Cabra del Santo Cristo ha subrayado la labor de la Administración provincial para que los pequeños municipios cuenten con recursos e infraestructuras que los hagan atractivos. "Para que la gente nos visite y para mejorar la vida y la cultura de nuestros vecinos", ha dicho.

En este sentido, Guidú se ha referido a proyectos como el de la Casa de la Pradera, "que va a posicionar dentro del mapa del cicloturismo de Sierra Mágina, donde los visitantes dispondrán de instalaciones óptimas, además de espacios habilitados para cursos".

Con respecto al aula sensorial de la Casa de la Música, el alcalde ha asegurado que "dará un impulso a la formación y a las diferentes técnicas de educación, también a la hora de introducirse en la música". "Y la Casa Museo Cerdá y Rico es nuestro referente, ese icono de la fotografía cuya musealización era una demanda de quienes nos visitan", ha concluido.